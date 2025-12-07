El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 7 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 7 de diciembre

El clima en España se caracterizará por una situación anticiclónica en la mayor parte de la Península y Baleares. Sin embargo, se prevé un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica y en zonas del interior del tercio oriental peninsular. A lo largo del día, se espera que los cielos tiendan a despejarse, excepto en el tercio noroeste y en entornos de montaña de la vertiente atlántica norte, donde se mantendrá la nubosidad y se producirán precipitaciones débiles.Se anticipan nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica sur, montañas del norte, sur de Galicia y zonas de interior del este peninsular, siendo posibles en Mallorca. Estas nieblas podrían ser densas en regiones de Extremadura, nordeste de Castilla-La Mancha y depresiones del interior de Cataluña y Aragón. Además, se espera calima en Canarias.Las temperaturas máximas aumentarán en interiores de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, entorno pirenaico, Ampurdán y litoral cantábrico, mientras que descenderán en el norte de Castilla y León. Las mínimas también aumentarán en el extremo nordeste peninsular y norte de Baleares, con predominio de descensos en el resto. Habrá heladas débiles en los Pirineos y vientos moderados del sur y suroeste en Galicia, con intervalos fuertes en litorales de esta comunidad.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid estará nuboso, con brumas matinales y temperaturas mínimas en descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con brumas matinales en la vertiente atlántica, poco nubosos en el resto de Andalucía, temperaturas en ligero descenso o sin cambios y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá nieblas en la depresión central por la mañana, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, alcanzando 2 grados y máximas de 22 grados. El viento será flojo del noroeste en el litoral, cambiando a componente oeste moderado en horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Por la mañana, se anticipan estratos bajos, brumas y posibles bancos de niebla en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán a 3 grados en la mitad sur, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ligero ascenso en el Pirineo y sur de Teruel. El viento será flojo del oeste en el sistema Ibérico occidental y variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que irán aumentando a nuboso y cubierto, con probables brumas y nieblas en zonas altas. Se esperan algunas precipitaciones débiles en el tercio occidental, con temperaturas entre 21 y 11 grados y vientos moderados del sur y suroeste, con rachas fuertes en el extremo occidental y la Cordillera.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá brumas y bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 6 grados de mínima y 20 grados de máxima, con un ligero ascenso en las nocturnas. El viento será flojo a moderado del oeste.

Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas en las islas orientales, con calima ligera más significativa en medianías. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 24 grados, con heladas débiles en cotas altas de Tenerife y La Palma. El viento será flojo de componente este a sureste, más intenso en la provincia oriental durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con brumas en el interior de Valencia por la mañana y temperaturas mínimas en descenso.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielos nubosos con predominio de nubes bajas y posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña, con intervalos nubosos en la segunda mitad del día; se espera alguna precipitación débil en el oeste. Las temperaturas mínimas descenderán a 1 grado y las máximas alcanzarán los 16 grados, con un ligero descenso en el tercio norte y este. Viento del suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes en el noreste y norte montañoso.

Cielos nubosos en gran parte de la región, con brumas y nieblas matinales en Guadalajara y la Serranía conquense. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán estables, alcanzando los 19 grados en algunas áreas. Vientos flojos del oeste dominarán durante el día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 19 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos flojos del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros por la tarde, temperaturas mínimas en descenso en el sur de Álava y vientos flojos a moderados del sur y suroeste. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con claros por la tarde y temperaturas entre 3 y 16 grados. Posible bruma matinal en el Pirineo y vientos flojos.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, temperaturas entre 6 y 17 grados y viento moderado del suroeste en la sierra.