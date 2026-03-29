El tiempo en España durante este domingo, 29 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por un sistema de bajas presiones Mediterráneo y una masa de aire polar. Habrá cielos nubosos en el norte peninsular y Baleares, con precipitaciones en áreas específicas, especialmente en la cantábrica y Pirineos, donde se espera nieve significativa. Las temperaturas máximas descenderán en gran parte del país, con excepciones en los litorales del sur. Se prevén heladas en montañas del norte y sureste y el viento del norte será fuerte en varias regiones, generando una sensación térmica muy baja en el nordeste. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 4 y 15 grados y posibilidad de brumas y niebla en la Sierra. En Andalucía, se prevén cielos nubosos en el tercio oriental con posibles precipitaciones débiles en el litoral, mientras que el resto estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 23 grados, con ascensos en la vertiente atlántica y descensos en el interior. Habrá heladas débiles en las sierras orientales y vientos del norte flojos a moderados, con rachas fuertes en cotas altas. El clima en Cataluña se presentará nuboso en el Pirineo occidental con precipitaciones persistentes, mientras que en la mitad oriental habrá intervalos nubosos y chubascos aislados. En el resto de la región, el cielo estará poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en el Prepirineo y viento moderado a fuerte del norte, especialmente en las zonas altas del Pirineo. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulaciones significativas de nieve. En el sistema Ibérico habrá intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la región predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados. Se prevén heladas débiles en el sistema Ibérico y un viento moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas muy fuertes. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con probables nieblas matinales y vespertinas en las cumbres. Habrá precipitaciones débiles en el extremo este y en la Cordillera oriental, con nieve a partir de 900-1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 14 grados, sin cambios significativos, aunque se espera un ligero descenso en el suroeste y heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados del nordeste. Cielo nuboso a cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañados de granizo pequeño. La cota de nieve descenderá a 700 m, con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 15 grados y un mínimo de 0 grados. Posibilidad de heladas débiles en la sierra de Tramuntana. Viento moderado a fuerte del norte, aumentando a muy fuerte en Menorca, con rachas de 70 a 90 km/h y hasta 120 km/h en cumbres y cabos. Nuboso en el norte de las islas montañosas con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías nocturnas. Poco nuboso o despejado en el resto, con intervalos matinales en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas entre 12 y 22 grados. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste y probabilidad de rachas muy fuertes por la tarde. El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas máximas de 19 grados y mínimas de 3 grados, con heladas débiles en el interior y viento moderado a fuerte del norte. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes medias y bajas y cielos poco nubosos en la mitad occidental; se esperan precipitaciones débiles en la Cantábrica y zonas cercanas, con temperaturas mínimas alrededor de -2 grados y máximas en descenso hasta 16 grados, además de heladas débiles en la montaña y viento del norte y noreste con rachas fuertes. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con nubes bajas en el noreste y nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas descenderán moderadamente, alcanzando los 16 grados. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña del este y viento flojo a moderado del norte, con rachas fuertes en la mitad oriental. El clima en Madrid se presentará con intervalos de nubes bajas por la mañana, quedando poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 13 y 18 grados y un levante flojo a moderado. Por otro lado, En Melilla, se esperan intervalos nubosos con temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 17 grados, además de un levante flojo a moderado. Predominarán cielos nubosos con claros, precipitaciones débiles que disminuirán por la tarde, cota de nieve alrededor de 700-800 metros, temperaturas estables y vientos moderados del norte con rachas fuertes en el sureste. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, probables nieblas en zonas altas del Pirineo y temperaturas entre -2 y 7 grados, con heladas débiles en el norte. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en la sierra, con temperaturas entre 3 y 13 grados y heladas débiles en la Ibérica.