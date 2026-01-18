El tiempo en España durante este domingo, 18 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 18 de enero

El clima en España estará marcado por el aislamiento de una masa de aire frío, lo que provocará cielos muy nubosos y precipitaciones en diversas regiones. Se esperan lluvias en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán, siendo más intensas en la mitad nordeste, especialmente en Cataluña. En el área de El Estrecho también se prevén lluvias, aunque en menor medida.

En los principales sistemas montañosos, las precipitaciones se presentarán en forma de nieve, con cotas que oscilarán entre los 1400-1600m en los Pirineos, donde se registrarán los mayores acumulados. En otras áreas, la cota de nieve se situará entre 700-1100m, con acumulados puntuales y débiles, sin descartar la posibilidad de nieve en zonas llanas de la meseta norte. En Canarias, se anticipan cielos nubosos con precipitaciones moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas.

Las temperaturas máximas descenderán en algunas zonas de la meseta norte, bajo Ebro y litoral sureste, mientras que en el resto se prevén ligeros ascensos. Las mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares y un ascenso en puntos del Cantábrico. Habrá heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y en la meseta, con viento del norte moderado en los litorales y flojo en el interior. En Canarias, el viento será del noroeste, moderado con intervalos de fuerte.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 1 y 10 grados y posibilidad de precipitaciones débiles en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con chubascos en la primera mitad del día, especialmente intensos en el área del Estrecho. Al final del día, los cielos quedarán poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 16 grados de máxima, con heladas débiles en las sierras y vientos flojos a moderados del norte.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso o cubierto y precipitaciones generalizadas, con tormentas ocasionales, especialmente en el Ampurdán. La cota de nieve estará entre 1400-1600 m, con acumulación significativa en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 14 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo occidental. Los vientos serán moderados en el litoral norte y flojos en el resto de la región.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones persistentes en la mitad norte, mientras que en la mitad sur serán más dispersas. La cota de nieve se situará entre 1000-1200 m, con acumulaciones significativas en el Pirineo oriental. Las temperaturas mínimas ascenderán a 0 grados y las máximas alcanzarán los 10 grados, con heladas débiles en el Pirineo y la Ibérica de Teruel. El viento será flojo, con intervalos moderados del noroeste en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias será nuboso, con brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera. Habrá lluvias débiles y chubascos, especialmente en la primera mitad del día y la cota de nieve se situará entre 900 y 1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 13 grados, con heladas débiles en la Cordillera y un viento flojo variable.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará marcado por un cielo cubierto con intervalos nubosos. Se esperan lluvias y chubascos, localmente fuertes, especialmente en Menorca hasta la mañana, con posibilidad de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas oscilarán entre 5 grados de mínima y 15 grados de máxima, con un ligero descenso al final del día. El viento será flojo del sur y suroeste, cambiando a variable.

Predominarán cielos nubosos en las islas de mayor relieve, con precipitaciones moderadas, especialmente en las medianías del norte. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan cielos nubosos hasta la tarde, con precipitaciones ocasionales y débiles por la mañana, abriéndose claros más tarde. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con viento moderado del noroeste, que se intensificará en zonas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con probables precipitaciones en Castellón, temperaturas entre -2 y 15 grados y viento moderado en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en el tercio oriental durante la segunda mitad del día, con una cota de nieve que subirá de 700-900 metros a 1100-1300 metros. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla, con temperaturas mínimas en ligero descenso hasta -6 grados y máximas alrededor de 10 grados. Se esperan heladas débiles, moderadas en Ávila y Segovia y vientos flojos del norte.

Cielos nubosos en general, con tendencia a despejarse durante el día, excepto en Guadalajara donde permanecerán cubiertos. Se esperan brumas y bancos de niebla en la Mancha, así como posibles precipitaciones débiles en el nordeste, que podrían ser en forma de nieve a partir de los 900-1000 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios en Guadalajara y descenderán ligeramente en el resto, con máximas en ascenso en Guadalajara, Cuenca y la mitad occidental de Ciudad Real. Se prevén heladas débiles, localmente moderadas y viento flojo del norte. La temperatura máxima alcanzará los 11 grados y la mínima será de -2 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos y precipitaciones débiles a moderadas en Madrid, con temperaturas entre 9 y 14 grados. Por otro lado, cielos nubosos con probables chubascos al final de la tarde, temperaturas entre 8 y 14 grados y vientos flojos del sur que se tornarán moderados del noreste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Predominarán cielos nubosos con brumas y nieblas matinales, lluvias y chubascos a lo largo del día, temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 13 grados y viento flojo de oeste y noroeste. Por otro lado, cielo nuboso con lluvias débiles y chubascos, temperaturas entre 2 y 9 grados y heladas débiles en zonas altas del Pirineo.

El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, aumentando a moderadas por la tarde, con temperaturas entre 5 y 11 grados y heladas débiles en la sierra.