El tiempo en España durante este domingo, 11 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 11 de enero

El clima en España se verá afectado por el acercamiento de altas presiones, lo que provocará una estabilización general, excepto en el noroeste peninsular, donde persistirá un flujo atlántico. En esta región, se esperan cielos muy nubosos o cubiertos, mientras que en el resto del país, los cielos estarán nubosos, tendiendo a despejarse, aunque con nubosidad alta.

Se anticipan precipitaciones en el noroeste y oeste del Sistema Central, con posibilidad de que sean persistentes y acumulen cantidades significativas en el oeste de Galicia. En la mitad noroeste y en el norte de Baleares, no se descartan algunas lluvias débiles y ocasionales. Además, se prevé nieve débil en los Pirineos a partir de los 1000-1200 metros, con un aumento de la cota a lo largo del día.

Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso, especialmente en el Cantábrico y el alto Ebro, mientras que en el oeste de la meseta sur y Guadalquivir habrá ligeros descensos. Las mínimas también subirán en Galicia, pero descenderán ligeramente en otras regiones. El viento soplará del suroeste de forma moderada en el noroeste y la meseta norte, con rachas fuertes en Galicia y la Cordillera Cantábrica, mientras que en Canarias se espera un alisio moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid será poco nuboso, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso en la Sierra, además de heladas débiles y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con brumas matinales en algunas áreas. Temperaturas mínimas alrededor de 0 grados y máximas de 18 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, salvo en el Valle de Arán donde habrá intervalos de nubes bajas y bancos de niebla. Se espera una nevada débil en la madrugada, con temperaturas mínimas que descenderán hasta -2 grados y máximas que alcanzarán los 15 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado, que disminuirá a flojo al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte, alcanzando -2 grados y con máximas en ascenso hasta 13 grados, salvo en la ribera del Ebro donde las variaciones serán ligeras. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico, así como un viento flojo o moderado de componente oeste.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles que disminuirán por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 17 grados, con un ascenso notable en las zonas bajas del interior. Habrá viento flojo del sur y suroeste, intensificándose en el tercio occidental y su litoral, con rachas muy fuertes en las zonas altas.

Cómo estará el clima en España este domingo (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en Menorca y el norte de Mallorca. Durante la tarde, el cielo tenderá a estar poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 15 grados de máxima, con pocos cambios o un ligero descenso en las nocturnas. El viento será flojo a moderado del norte y noroeste, con intervalos fuertes por la mañana, disminuyendo a flojo del oeste y suroeste por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso o despejado, con nubosidad en el norte de las islas montañosas y amplios claros en las horas centrales. En el resto, poco nuboso en general. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso y mínimas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 17 grados, heladas débiles en el interior y viento moderado que disminuirá a flojo por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con precipitaciones débiles en el noroeste y algo más dispersas en el tercio norte y oeste, sin descartar alguna ocasional en el resto; la cota de nieve estará entre 2000 y 1800 metros. Habrá probabilidad de nieblas densas en el oeste y norte, con temperaturas mínimas de -4 grados y máximas de 13 grados, que pueden ascender notablemente en el Sistema Central. Se esperan heladas débiles generalizadas, menos probables en el extremo occidental y viento variable, tendiendo a sur y suroeste, flojo a moderado.

El clima se presentará nuboso al principio y al final del día, con una transición a poco nuboso o despejado en las horas centrales. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de -4 grados, con descensos ligeros, mientras que las máximas alcanzarán los 15 grados. Se esperan heladas débiles, especialmente en las Serranías de Cuenca y Guadalajara y un viento flojo variable, predominando del oeste y suroeste durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 10 y 15 grados y vientos flojos a moderados de poniente. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos flojos del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos, brumas y posibilidad de lluvia débil por la mañana, con temperaturas mínimas de 0 grados y máximas de 16 grados y viento del sur moderado en el litoral. Por otro lado, intervalos de nubes bajas y brumas matinales en Navarra, con temperaturas entre -1 y 10 grados y posibilidad de lluvias débiles en el norte.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, además de heladas débiles en la Ibérica y viento flojo del suroeste.