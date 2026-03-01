La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 1 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracteriza por una situación anticiclónica en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se presentará nubosidad baja matinal en regiones mediterráneas y otras áreas, que tenderá a levantar a lo largo del día, excepto en algunas zonas donde permanecerán nubosos. Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad norte, mientras que en Andalucía y Canarias se prevén descensos. Habrá heladas débiles en la meseta Norte y moderadas en el Pirineo. El viento será generalmente flojo, con intervalos moderados en litorales y rachas fuertes en el Estrecho y Alborán. El clima en Madrid estará con intervalos de nubes bajas por la mañana, claros por la tarde, temperaturas en descenso y viento flojo variable. Cielos nubosos con lloviznas en la vertiente mediterránea y claros en la atlántica. Brumas y bancos de niebla por la mañana. Temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 22 grados, con vientos flojos que se intensifican en el litoral mediterráneo y Cádiz. El clima en Cataluña se presentará con cielos nubosos en litorales y prelitorales, mejorando a poco nuboso por la tarde. Habrá brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana, con posibles precipitaciones débiles en el interior norte. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 19 grados, con heladas en el Pirineo y viento flojo variable. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el sistema Ibérico de Teruel y cielo poco nuboso en el resto, con nubes bajas en Huesca durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable que cambiará a sur y sureste por la tarde. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos que se despejarán por la tarde. Habrá brumas matinales en el interior y temperaturas mínimas en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán, especialmente en el interior, alcanzando hasta 19 grados. Se esperan heladas débiles en la Cordillera y Picos, con viento flojo variable. El clima se presentará con cielo nuboso o cubierto, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 19 grados, con pocos cambios. El viento será flojo a moderado, proveniente del este y nordeste. Predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con probables lluvias débiles en medianías. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y poco nuboso en el resto. Temperaturas entre 12 y 22 grados, con ligeros descensos en el sur y oeste. Alisio moderado, fuerte en vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por la mañana, disminuyendo por la tarde. Brisas en costas suroeste. Cielo con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles en la mitad sur de Valencia, con temperaturas entre 4 y 19 grados. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas y bancos de niebla por la mañana; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando -4 grados, mientras que las máximas subirán levemente hasta los 18 grados, con heladas débiles, especialmente en el tercio norte y este y un viento variable que tenderá a ser del sur, flojo a moderado. El clima en la región se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en Albacete, Cuenca y la Mancha toledana por la mañana. Se podrían registrar nieblas matinales en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas descenderán en Guadalajara y la mitad occidental, mientras que en el sudeste habrá un ligero ascenso. Las máximas aumentarán en el este de Guadalajara, alcanzando hasta 19 grados y se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente en el resto. Se esperan heladas débiles en las sierras del nordeste y vientos flojos variables en Guadalajara, con componente este en el resto. Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles, entrada de polvo en suspensión y temperaturas mínimas en ascenso. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con precipitaciones débiles y polvo en suspensión, temperaturas mínimas en ligero ascenso y vientos moderados del noreste. Se prevén intervalos nubosos que pasarán a poco nuboso o despejado, con brumas matinales y nieblas dispersas; temperaturas mínimas alrededor de 0 grados y máximas de 21 grados, con heladas débiles en el suroriental y viento flojo del sur. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, además de heladas débiles y viento flojo a moderado.