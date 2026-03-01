La crisis aérea en Oriente Medio dejó a miles de viajeros sin poder regresar. El cierre del espacio aéreo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes generó cancelaciones masivas y viajeros atrapados en aeropuertos y hoteles. Entre ellos hay malagueños, turistas españoles en cruceros y miles de ciudadanos repartidos en la región. La preocupación crece por la falta de vuelos, la incertidumbre y el miedo a que la guerra escale. La cifra de viajeros atrapados no se limita a un grupo concreto. Un cable señala que “Un total de 35 viajeros malagueños no pueden volver de Dubái y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y de las Maldivas al estar cerrado el espacio aéreo”. Además, en Dubái permanecen “una treintena de españoles que ayer tenían que coger un vuelo de vuelta a España, el cual fue cancelado tras los ataques”. La pareja afectada explicó que “empezaron a salir todos los operadores a decir que se cancelaban todos los vuelos por cierre del espacio aéreo”. El impacto es mucho mayor. El ministro de Exteriores confirmó que “los 30.000 españoles que están actualmente en la región de Oriente Medio se encuentran bien y nadie ha resultado herido”. También se informó que hay “158 españoles” en Irán con seguimiento permanente. Estas cifras muestran que el problema no afecta solo a turistas concretos. Hay residentes, trabajadores, militares desplegados y viajeros en tránsito que dependen de la reapertura aérea. El primer paso es seguir instrucciones oficiales. En Dubái, viajeros relataron que el Gobierno local les pidió “no salir de las instalaciones” del hotel por seguridad. Las autoridades recomiendan registrar la presencia en la embajada o consulado. Aunque algunos viajeros dijeron que “No tenemos ni idea de cuando vamos a salir de aquí”, el Ministerio de Exteriores explicó que las embajadas están “monitorizando” la situación. También es clave mantener contacto con aerolíneas y agencias. En el caso del grupo malagueño, la agencia señaló que “desde el primer momento cuentan con seguimiento y asistencia permanente”. El objetivo es reubicar pasajeros en el primer vuelo disponible. Si el aeropuerto está cerrado, conviene permanecer en hoteles autorizados, guardar documentos, revisar seguros de viaje y seguir información oficial para evitar desplazamientos innecesarios. En situaciones de crisis, las embajadas pueden reducir actividad presencial. Aun así, mantienen contacto remoto. El ministro explicó que se reunió con embajadores para “evaluar la situación tras los ataques a Irán, revisar cómo está la colonia de españoles y dar instrucciones para protegerlos”. Las agencias de viaje también actúan como intermediarias. En el caso de los viajeros de Vélez‑Málaga, la agencia informó que “han informado a la embajada de España en Emiratos Árabes Unidos de la situación y localización del grupo”. Si no hay respuesta inmediata, se recomienda contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, familiares en España y operadores turísticos. Las autoridades recordaron que la seguridad de los ciudadanos es “una prioridad absoluta”. Los viajeros atrapados también crearon grupos de Whatsapp para compartir información. Según uno de ellos, “hicimos una piña” para mantenerse unidos y conseguir alojamiento conjunto. El Gobierno español pidió frenar la escalada. El presidente afirmó que hay que buscar “desescalada inmediata y diálogo” y advirtió: “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”. Desde Exteriores se indicó que existen planes de evacuación. El ministro señaló que las embajadas tienen “previsto un plan de evacuación si las circunstancias lo requieren”, aunque dependen de la apertura del espacio aéreo. El Ejecutivo insiste en la prudencia y el seguimiento permanente. Las autoridades subrayaron que están en contacto con embajadores de la región para proteger a los ciudadanos. La reapertura del espacio aéreo depende de la evolución del conflicto. Mientras continúen ataques y represalias, las cancelaciones seguirán afectando vuelos comerciales. Los viajeros deben prepararse para retrasos prolongados. Muchos aeropuertos trabajan en reubicaciones masivas y las aerolíneas priorizan rutas seguras. El Ministerio de Exteriores insiste en mantener contacto constante, registrar ubicación y seguir instrucciones. La evacuación puede activarse en cualquier momento si la situación empeora.