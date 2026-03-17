La búsqueda de hábitos saludables después de los 50 años se convirtió en una prioridad para millones de personas que intentan preservar su calidad de vida. En ese escenario, los cardiólogos comenzaron a poner el foco en una práctica que, lejos de las rutinas tradicionales como caminar o correr, ofrece beneficios comprobados sobre la circulación sanguínea y el sistema cardiovascular. Diversos estudios clínicos recientes coinciden en que el entrenamiento de fuerza moderado, también conocido como ejercicios de resistencia, cumple un rol central en la mejora del flujo sanguíneo, la presión arterial y la salud metabólica en adultos mayores. Esta evidencia redefine el paradigma clásico del ejercicio aeróbico como única opción para cuidar el corazón. El respaldo científico surge de investigaciones publicadas en revistas como Journal of the American Heart Association y Circulation (JAHA), donde se analizó el impacto del entrenamiento de fuerza en personas mayores de 50 años. Los resultados muestran mejoras significativas en la función endotelial, clave para una correcta circulación, además de una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. A su vez, la American Heart Association recomienda incorporar ejercicios de resistencia al menos dos veces por semana. Este tipo de actividad no solo fortalece los músculos, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina y contribuye a mantener arterias más flexibles. El entrenamiento de fuerza activa la contracción muscular de manera repetida y favorece el retorno venoso, un mecanismo que ayuda a que la sangre vuelva con más eficiencia al corazón. Además, varios trabajos muestran que este tipo de ejercicio puede producir cambios vasculares favorables cuando se realiza con una carga adecuada y de forma regular. En relación con la función endotelial y el óxido nítrico, un estudio en hombres mayores sanos publicado en Hypertension Research encontró que un programa corto de entrenamiento de piernas podría aumentar la producción de óxido nítrico sin endurecer las arterias centralese. Ese enfoque es más preciso que afirmar, de forma general, que “un estudio de 2022 en Circulation Research” lo probó. Para el apartado de rigidez arterial, un estudio en adultos mayores con sobrepeso u obesidad publicado en American Journal of Hypertension analizó el efecto del entrenamiento de fuerza, con y sin restricción calórica, sobre la rigidez arterial. Y una revisión de 2019 señaló que el entrenamiento de fuerza de baja intensidad puede reducir algunos marcadores de rigidez arterial, mientras que en otros casos no se observaron cambios claros. Sobre la presión arterial, sí hay una base sólida. Un metaanálisis publicado en Journal of the American Heart Association concluyó que el entrenamiento dinámico de fuerza, usado como intervención principal, reduce la presión sistólica y diastólica Los cardiólogos sugieren rutinas simples y adaptadas a cada persona, que incluyan ejercicios con el propio peso corporal, bandas elásticas o pesas livianas. Un estudio del British Journal of Sports Medicine destaca que sesiones de entre 20 y 40 minutos, realizadas dos o tres veces por semana, son suficientes para generar mejoras cardiovasculares medibles en personas mayores de 50 años. La clave radica en la constancia y en el aumento progresivo de la intensidad. Por último, los especialistas coinciden en que combinar el entrenamiento de fuerza con actividad aeróbica ligera potencia los resultados. Sin embargo, el cambio de enfoque es claro: ya no se trata solo de caminar o correr, sino de incorporar el trabajo muscular como eje central para proteger la salud del corazón y mejorar la circulación con el paso del tiempo.