Ni 65 ni 67 años: esta es la nueva edad de jubilación confirmada por el Gobierno nacional.

El Gobierno ha acordado con las empresas y los sindicatos cambios en la jubilación, el retiro activo, el cálculo de la pensión sin recortes para profesiones “tóxicas, penosas o peligrosas” y otras áreas cubiertas por la Seguridad Social.

No obstante, estos no serán los únicos cambios en materia de pensiones y jubilaciones en España. El país se encuentra en un periodo de transición por el cual la edad de jubilación se incrementará de manera progresiva.

Esta es la nueva edad de jubilación confirmada por el Gobierno para 2025. (Imagen: archivo)

Este proceso, que comenzó en 2013, ha visto un incremento anual desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2025, la edad de jubilación volvió a modificarse.

Cambió la edad de jubilación en 2025

A partir de este año, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social podrán jubilarse a los 66 años y 8 meses . Esto significa que serán dos meses más de lo que es en 2024 (66 años y 6 meses).

Por su parte, los trabajadores que sí han cotizado 38 años y tres meses o más podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

Por tanto, el tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años también variará en 2025 y si en 2024 es de 38 años, en 2025 alcanzará los 38 años y 3 meses.

Cambia la edad de jubilación en 2025: ¿cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión? (Imagen: archivo)

Este aumento paulatino de los años de cotización y la edad de jubilación se produce año a año.

En 2025 , la edad de jubilación aumentó a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses.

, la edad de jubilación aumentó a 66 años y 8 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses. En 2026 , la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización.

, la edad será de 66 años y 10 meses si no se alcanzan esos 38 años y 3 meses de cotización. En 2027, se establecerá la edad de 67 años, a menos que se tengan 38 años y 6 meses de cotización.

Cabe destacar que, para jubilarse a los 65 años en 2026, será necesario haber cotizado 38 años y 3 meses. En 2027, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años.

Jubilación anticipada

A pesar de los cambios en el tiempo de cotización y la edad de jubilación, un trabajador aún puede optar por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y 3 meses de cotización. Esta opción estará disponible hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación.