El Consejo de Ministros autorizó una nueva inversión estratégica en Defensa. El Gobierno aprobó una modificación en la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos S-80.

La medida implica un desembolso de más de 432 millones de euros. El objetivo es garantizar una configuración adecuada y reforzar sistemas clave de los buques.

La decisión se enmarca en un paquete más amplio de inversiones militares aprobadas esta semana.

NickolayV

Por qué Defensa invierte 432 millones en los submarinos S-80

Según informó el Ministerio de Defensa, la modificación aprobada es necesaria para asegurar el correcto funcionamiento operativo de los submarinos S-80. El foco está puesto en resolver limitaciones técnicas detectadas durante el desarrollo del programa.

Defensa explicó que el cambio permitirá “poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques”. Esta adecuación resulta clave para garantizar su entrada en servicio pleno.

El Gobierno detalló que el valor estimado de esta modificación asciende exactamente a “432.035.734 euros”, según la información oficial difundida tras el Consejo de Ministros, lo que confirma la magnitud de la inversión destinada a la Armada.

Más inversiones militares: camiones, ciberseguridad y logística

El Consejo de Ministros también autorizó la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico para las Fuerzas Armadas. La inversión total alcanza los 1040 millones de euros y forma parte de un plan de renovación integral.

Este acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años e incluye la posibilidad de una prórroga adicional de dos años. La decisión busca garantizar la disponibilidad de medios logísticos en escenarios exigentes.

Según indicó Defensa, la finalidad es “completar y mejorar la cobertura de camiones medios y pesados de transporte táctico de las Unidades”, además de afrontar la sustitución de vehículos que ya finalizaron o están próximos a completar su ciclo de vida.

Capacidad operativa y despliegue internacional de las Fuerzas Armadas

Con estas adquisiciones, el Ministerio de Defensa busca fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en el corto y mediano plazo. El objetivo es mejorar la respuesta ante distintos escenarios de seguridad.

Desde el departamento señalaron que estas inversiones permitirán una mayor flexibilidad operativa y una mejor integración con aliados internacionales. La modernización del equipamiento es clave en este proceso.

En ese marco, Defensa afirmó que “las Fuerzas Armadas serán capaces de operar en todo tipo de entornos y de integrarse en estructuras multinacionales”, con el objetivo de “asegurar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”.

Infraestructura naval, bases militares y nuevos contratos

En materia de infraestructura, el Consejo de Ministros autorizó la construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la Base Naval de Rota, en Cádiz. La inversión prevista es de 32 millones de euros.

El proyecto fue definido como “necesario para garantizar la operatividad de la nueva clase de fragatas F-110” y permitirá dotar a toda la flota de un sistema nacional “robusto y seguro” de suministro de combustible estratégico.

Además, se aprobó la segunda fase de las obras de urbanización de varias parcelas del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro, provincia de Zamora, por un valor estimado de 13 millones de euros.

Fuente: Shutterstock

Ciberseguridad y apoyo logístico para Defensa

El Consejo de Ministros autorizó un acuerdo marco de equipamiento y servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa. Este contrato incluye herramientas de ciberseguridad de uso transversal.

La inversión asociada será de 353 millones de euros y tendrá una duración de tres años desde el 1 de junio de 2026 o desde la formalización del contrato, con posibilidad de una prórroga adicional de un año.

Por último, se aprobó un acuerdo marco de servicios de asistencia técnica para la gestión de actividades de apoyo logístico en los arsenales de la Armada. El valor estimado asciende a 28 millones de euros y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de dos años de prórroga