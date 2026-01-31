En esta noticia Consecuencias de los párpados caídos

Las mujeres en España consideran el maquillaje como una práctica higiénica cotidiana. Según un estudio de Yves Rocher, aproximadamente el 60% de ellas lo aplican al menos una vez al día.

Esta actividad no solo les permite sentirse bien, sino que también contribuye a lucir elegantes y mantener un aspecto saludable. Sin embargo, es pertinente considerar cómo abordar ciertos desafíos estéticos, como los párpados caídos.

El fenómeno de los párpados caídos se refiere a la caída del párpado superior, lo que puede resultar en la obstrucción de la visión. Esta condición puede ser consecuencia del envejecimiento o de factores genéticos.

Afortunadamente, existen diversas técnicas de maquillaje que permiten disimular esta situación y realzar la expresión ocular, según lo reportado por El Español.

Ojos caídos | Estos 7 trucos de maquillaje son ideales para rejuvenecer tu mirada (foto: archivo).

1. Cómo preparar adecuadamente el contorno de ojos

Comience por limpiar toda la zona del ojo para eliminar cualquier residuo de maquillaje o impurezas que puedan afectar la aplicación de productos posteriores.

Es fundamental asegurar que la piel esté completamente libre de contaminantes.

Esto garantiza una mejor adherencia y eficacia de los productos que se aplicarán posteriormente.

Utilice una base beige mate en el párpado móvil para comenzar el proceso de maquillaje, evitando de esta manera efectos no deseados que pudieran comprometer el resultado final.