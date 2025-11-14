Mercadona presenta un ambientador para que el hogar huela a lujo de Dubai las 24 horas del día (Fuente: Shutterstock)

Las fragancias para el hogar han evolucionado de ser un lujo sutil a convertirse en un componente fundamental para el bienestar en el hogar. Las principales cadenas de supermercados en España ya no solo compiten en términos de precios, sino que también ofrecen experiencias sensoriales enriquecedoras.

Es por ello que Mercadona ha decidido incluir en su catálogo el ambientador varitas Pistacho Bosque Verde. Este producto, disponible en su tienda en línea y con una creciente aceptación entre los consumidores de la cadena valenciana, promete llevar la sofisticación de Dubai a la comodidad del hogar.

El aromatizador Dubai de Mercadona. (Fuente: archivo)

Un aroma que fusiona sofisticación y vida diaria

Este ambientador se presenta en un formato Mikado, con un frasco de 40 ml y varitas difusoras cuya intensidad puede ajustarse según la cantidad utilizada. La característica principal de este producto es su fragancia a pistacho, una nota olfativa poco común en productos para el hogar, reconocida por su perfil dulce y cremoso.

Su precio, establecido en 2,10 euros, potencia su atractivo para un público diverso. Numerosos usuarios en redes sociales han valorado positivamente su relación calidad-precio, subrayando la persistencia de la fragancia y su similitud con productos de gama superior, como velas aromáticas de autor.

La duración media del producto oscila entre tres y cuatro semanas, dependiendo de factores como la ventilación, la temperatura ambiental y el número de varitas empleadas. Algunas opiniones sugieren que dos o tres varitas son suficientes para aromatizar espacios de tamaño mediano.

El pistacho: un nuevo aroma que conquista espacios

El pistacho ha emergido como uno de los sabores más destacados en el mercado actual, favorecido por productos virales como los chocolates Dubai, que han capturado la atención del público joven.

Esta fragancia ha sido catalogada como persistente, aunque no intrusiva, lo que la convierte en una elección ideal para acompañar la rutina diaria y fomentar un ambiente relajante. Su perfil olfativo se asocia frecuentemente con sensaciones de calma y confort.

Gracias a su versatilidad, esta esencia se adapta a diversos estilos de decoración, abarcando desde espacios minimalistas hasta entornos cálidos o rústicos. El diseño del envase también refleja esta intención, presentando una estética discreta que facilita su integración en el hogar.

Guía completa sobre adquisición, uso y expectativas

El ambientador varitas Pistacho Bosque Verde se puede encontrar tanto en la tienda online oficial de Mercadona como en sus establecimientos repartidos por toda España. Para su uso, es necesario quitar el tapón del frasco, insertar las varitas y esperar unos minutos hasta que empiecen a absorber el líquido. La intensidad del aroma se puede ajustar según la cantidad de varitas que se utilicen.

Para maximizar la duración del producto, se recomienda evitar colocarlo en áreas con corrientes de aire. El resultado es una estancia aromatizada con una fragancia dulce y cálida, con un toque ligeramente fresco.

Muchos consumidores coinciden en que crea un ambiente acogedor y placentero, e incluso han mencionado que ha recibido comentarios positivos de sus visitas. Con esta adición, Mercadona refuerza su estrategia de ofrecer productos funcionales que, a su vez, brindan valor emocional y estético al hogar.