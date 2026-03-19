La búsqueda de oportunidades económicas fuera de España empuja a muchos jóvenes a destinos lejanos. Australia se posiciona como uno de los países más atractivos por sus altos salarios, en especial dentro del sector minero. En este contexto, una española decidió contar su experiencia real y detallar cómo funciona este modelo laboral que combina ingresos elevados con exigencias extremas. Marta, una joven canaria que comparte su día a día en TikTok (@martasocorro4), expuso las condiciones de trabajo en los yacimientos australianos. El principal atractivo de este empleo reside en el salario. Marta percibe cerca de 1400 euros netos por semana, lo que equivale a unos 2300 dólares australianos. Sin embargo, este ingreso exige jornadas de 12 horas diarias que alcanzan unas 77 horas semanales. La propia trabajadora reconoce que no se trata de un entorno cómodo, sino de una estrategia para ahorrar dinero en poco tiempo. El puesto que ocupa, denominado utility, incluye tareas de servicio dentro del complejo minero. Entre ellas se encuentran la limpieza de instalaciones, la reposición de alimentos, el mantenimiento de habitaciones y el apoyo en cocina o bar. Este tipo de funciones demuestra que la actividad minera no se limita a la extracción de recursos, sino que también requiere una estructura similar a la de un hotel o centro logístico. El sistema laboral australiano ofrece distintas modalidades de contratación que influyen directamente en el salario y la estabilidad. Marta opta por el contrato “casual”, que permite cobrar más por hora y tener mayor libertad personal. Esta opción resulta atractiva para quienes priorizan el ingreso inmediato. Sin embargo, esta modalidad no garantiza continuidad laboral. La empresa puede no requerir servicios todas las semanas, lo que genera cierta incertidumbre. A pesar de esto, muchos trabajadores eligen este formato por la posibilidad de maximizar sus ingresos en períodos cortos. Por otro lado, el contrato “full time” ofrece mayor estabilidad. Los empleados bajo esta modalidad suelen percibir alrededor de 3.000 dólares australianos cada quince días y cuentan con descansos programados. Aunque el salario por hora es menor, la previsibilidad resulta clave para quienes buscan seguridad laboral. Uno de los aspectos más valorados de este sector es el sistema conocido como Fly-In Fly-Out (FIFO). Las empresas cubren el alojamiento, la comida y los vuelos hacia el lugar de trabajo. Este esquema reduce casi por completo los gastos personales, lo que permite un alto nivel de ahorro. El trabajador reside en campamentos mineros durante su turno y luego disfruta de períodos de descanso fuera de ese entorno. Según Marta, este modelo facilita una clara separación entre el trabajo intensivo y la vida personal. Para acceder a estos empleos, es obligatorio encontrarse en Australia. Las empresas suelen requerir disponibilidad inmediata, lo que limita las posibilidades de contratación desde el extranjero. Además, no todos los visados permiten trabajar en estas condiciones. La Work and Holiday visa aparece como la opción más adecuada, ya que no impone límites de horas laborales. En cambio, la visa de estudiante restringe la actividad a 24 horas semanales, lo que imposibilita cumplir con las exigentes jornadas del sector minero. La búsqueda de empleo se realiza principalmente a través del portal Seek, con términos como “FIFO Utility”. Marta recomienda presentar un currículum enfocado en experiencia en servicios, limpieza o atención al cliente. unque el proceso puede demorar varias semanas, la recompensa económica posiciona a este trabajo como una de las alternativas más rentables para jóvenes españoles en el exterior.