Con el propósito de mejorar la calidad del aire, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado un sistema para clasificar los vehículos según su nivel de contaminación. Este sistema se enmarca dentro de la iniciativa de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda España, que busca optimizar el tráfico en los centros urbanos. En este contexto, la clasificación medioambiental vigente se fundamenta en criterios tales como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo y el cumplimiento de ciertas normativas Euro. Las categorías de vehículos sufrieron cambios a lo largo del tiempo. En la actualidad, estos distintivos se pueden clasificar de la siguiente manera: Las próximas actualizaciones en la normativa podrían hacer que numerosos vehículos que actualmente lucen la etiqueta C pasen a clasificarse con la etiqueta B. Además, algunos de los que ya tienen la B podrían llegar a quedarse sin ningún distintivo ambiental si no logran cumplir con los nuevos umbrales mínimos de emisiones exigidos a partir de 2026. Se espera que esta revisión de la clasificación ecológica de la DGT entre en vigor durante el transcurso de 2026, aunque por ahora no se ha publicado un cronograma definitivo ni se han aprobado los criterios finales de forma oficial. En cualquier caso, la etiqueta correspondiente a cada vehículo seguirá consultándose en el Registro de Vehículos de la DGT. Si se produce algún cambio en la categoría, los titulares podrán pedir el nuevo distintivo en oficinas de Correos u otros puntos habilitados para ello. Ciertas ciudades, como Estepona en Málaga, Madrid en sus ZBE de Distrito Centro o Getafe, ya prohibieron el acceso en sus Zonas de Bajas Emisiones a los vehículos con etiqueta B de la DGT. Además, se sumará un mayor endurecimiento en otros puntos del país, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid y otras localidades que se encuentran obligadas a contar con nuevas ZBE por su término municipal.