La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este miércoles avisos amarillos por lluvias fuertes y persistentes en varias comunidades autónomas, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

El episodio se desarrolla en una jornada marcada por precipitaciones intensas, tormentas localizadas y fenómenos asociados como nieblas y mala mar.

Las alertas afectan a ocho provincias y obligan a extremar la precaución, ante la posibilidad de acumulados significativos en pocas horas. El organismo advierte que la situación atmosférica mantiene un carácter inestable y que la evolución seguirá bajo vigilancia durante el día.

En la Comunidad Valenciana, los avisos por tormentas y lluvias permanecen activos durante toda la jornada en Alicante y Valencia, mientras que en Castellón se prolongan hasta el mediodía. Las previsiones apuntan a acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas, con riesgo de episodios puntualmente intensos.

En Cataluña, el aviso amarillo alcanza al litoral y prelitoral de Tarragona. Allí, las precipitaciones podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulados similares a los previstos en la Comunidad Valenciana a lo largo de doce horas.

En Baleares, Ibiza y Formentera se mantienen en nivel amarillo hasta media tarde, con lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

¿Qué zonas concentran los principales riesgos meteorológicos?

El este peninsular se sitúa como el área más comprometida por este episodio de lluvias. En la Comunidad Valenciana, la persistencia de las precipitaciones eleva el riesgo de acumulaciones importantes, especialmente en zonas urbanas y áreas con drenaje limitado.

Cataluña presenta un escenario similar en sectores costeros y prelitorales de Tarragona, donde la intensidad de las lluvias en cortos periodos puede generar complicaciones en la circulación y episodios de inundaciones puntuales. La AEMET recomienda seguir los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

Baleares tampoco queda al margen. Ibiza y Formentera registran un patrón de chubascos intensos, aunque de menor duración, que obliga a mantener la alerta activa hasta la tarde. A este contexto se suman fenómenos adversos en otras regiones del país.

¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días y en Navidad?

Además de las lluvias, la AEMET mantiene un aviso amarillo por nieblas densas en la zona de Parameras de Molina, en Guadalajara, donde la visibilidad podría reducirse hasta los 200 metros durante la mañana. En Canarias, el protagonismo lo adquiere el temporal marítimo en Lanzarote y Fuerteventura, con olas de hasta cinco metros.

Las temperaturas registran un ligero ascenso en la Península y Baleares, sobre todo en el tercio nordeste, mientras que descienden en el archipiélago canario.

Las máximas más bajas se esperan en León, Salamanca y Zamora, con valores cercanos a los 10 grados, frente a los 22 grados previstos en Santa Cruz de Tenerife.

De cara al fin de semana, la incertidumbre domina el pronóstico. La AEMET no descarta lluvias en el norte y oeste peninsular, así como en Baleares y el norte del área mediterránea.

La nieve quedaría restringida a zonas de montaña, aunque el domingo podría aparecer en cotas más bajas. Para la semana de Navidad, el organismo anticipa un inicio frío, con probabilidad de nevadas en las principales cordilleras y heladas en amplias zonas del interior, un escenario que seguirá bajo actualización conforme se acerquen las fechas clave.