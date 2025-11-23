Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los competidores que aciertan las cifras ganadoras.

El sábado, 22 de noviembre de 2025, los números ganadores del sorteo fueron "09 12 15 22 34 48", con el número complementario "13" y el de reintegro "5". Además, el Joker es "2359824".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 10613404 euros, de los cuales se entregaron 5837372.0 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 94667.04 euros ganados

5 aciertos: 216 acertantes con un premio de 1607 euros

4 aciertos: 11617 acertantes con un premio de 43.46 euros

3 aciertos: 202558 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1176217 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos: 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos: el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es útil establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a controlar el comportamiento y prevenir la compulsión.

Si sientes que la apuesta se vuelve problemática, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es crucial para disfrutar del juego de forma responsable.