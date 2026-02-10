Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos. Durante el lunes, 9 de febrero de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "20 25 27 33 40 44", el número complementario es el "7", el de reintegro el "6" y el Joker es "7548169". En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con un único ganador que se llevó un galardón de 1.022.624,07 euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 8581833 euros, de los cuales se entregaron 4720008.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable tomar descansos para reflexionar sobre su experiencia y prevenir comportamientos compulsivos. Si sientes que las apuestas impactan tu vida, busca ayuda. Contacta a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es crucial para disfrutar del juego de forma responsable.