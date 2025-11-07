La Primitiva, una de las loterías más reconocidas en España, entrega premios millonarios a los jugadores afortunados que logran acertar a los números ganadores. Por ese motivo, miles de personas elijen probar su suerte con este juego de azar.

Durante el jueves, 6 de noviembre de 2025, los números ganadores del sorteo fueron "11 16 18 37 45 46", el número complementario es el "22" y el de reintegro el "9". Además, el Joker es "4663530".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 11165122 euros, de los cuales se entregaron 6140817.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 1 acertantes con 218570.45 euros ganados

5 aciertos: 145 acertantes con un premio de 2763.53 euros

4 aciertos: 8815 acertantes con un premio de 66.12 euros

3 aciertos: 172683 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1101573 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se realiza el sorteo de La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva tiene lugar en España tres veces por semana, los lunes, jueves y sábados y se efectúa a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá seleccionar entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar y se mantengan dentro de él, evitando gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable establecer límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a controlar el comportamiento y prevenir la compulsión.

Si sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de manera responsable.