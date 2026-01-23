En esta noticia Pronóstico del tiempo para España para este viernes 23 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

El clima en España se verá influenciado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid, lo que generará cielos nubosos o cubiertos en gran parte del país. En las regiones mediterráneas, se alternarán con periodos poco nubosos. Se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en Galicia y el entorno del Estrecho, donde podrían ser fuertes y persistentes.

Las nevadas afectarán a diversas zonas, con una cota de nieve que descenderá considerablemente, llegando incluso a los 500 metros en Galicia. Las montañas del norte y el Pirineo también recibirán acumulaciones significativas, mientras que en la meseta norte y el tercio oriental peninsular se prevén nevadas adicionales.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la Península, con heladas débiles en la meseta norte y fuertes en el Pirineo. El viento soplará de manera moderada a fuerte, especialmente en el norte y los litorales peninsulares, mientras que en Canarias se registrarán intervalos de viento de norte.