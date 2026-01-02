El tiempo en España durante este viernes, 2 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 2 de enero

El clima en España estará marcado por la borrasca Francis, que traerá cielos cubiertos en la Península y Baleares, con predominio de nubosidad alta en el tercio oriental. En el oeste peninsular, se esperan nubes más compactas y precipitaciones que se extenderán por el Cantábrico, meseta Norte, alto Ebro y Pirineos occidentales, siendo más persistentes en el sistema Central occidental y zonas del noroeste.

Se prevé que en los Pirineos haya nevadas débiles en cotas superiores a 1100-1300 metros, subiendo a 1600-2000 metros a lo largo del día. En Canarias, habrá intervalos nubosos con precipitaciones generalmente débiles, aunque localmente pueden ser fuertes en las islas más orientales. También se anticipan nieblas matinales en zonas altas de la mitad norte y brumas frontales en Galicia y Cantábrico.

Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares, con cambios mínimos en la fachada mediterránea. Las heladas débiles se limitarán a zonas puntuales de montaña en la mitad norte, siendo más extensas en los Pirineos. En Canarias, se espera viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en áreas expuestas, mientras que en la Península y Baleares el viento será del sur y sureste, moderado en la mayoría de las costas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos nubosos en Madrid, con brumas y nieblas en la Sierra, temperaturas en ascenso y probabilidad de precipitaciones débiles.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos muy nubosos en Andalucía con precipitaciones moderadas en Huelva y el litoral atlántico por la tarde. Temperaturas en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 5 grados. Vientos flojos a moderados del este y levante moderado en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo parcialmente nublado, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Habrá brumas y nieblas matinales en la Depresión Central, con heladas débiles en algunas zonas. Las temperaturas oscilarán entre -1 grados y 15 grados, con viento flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo parcialmente nublado, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Habrá nieblas matinales en la ribera del Ebro oriental y el sur de Huesca, algunas persistentes y engelantes. Se prevén precipitaciones débiles en el Pirineo occidental al final del día, con cota de nieve entre 1800-2000 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 16 grados, con un ascenso notable en las mínimas en el sistema Ibérico y heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo, del suroeste en el sistema Ibérico y de dirección variable en el resto.

El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos, brumas y nieblas en las zonas altas, además de lluvias débiles que se intensificarán por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 12 grados, con mínimas en ascenso y máximas sin cambios. Habrá heladas débiles en las cumbres y vientos flojos del sur en el interior, mientras que en el litoral se esperan rachas fuertes del este.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes medias y altas. Las temperaturas ascenderán, alcanzando una máxima de 16 grados y una mínima de 5 grados, siendo notable el aumento de las mínimas en Mallorca. Habrá viento flojo a moderado del suroeste.

En las islas montañosas, se espera un día nuboso, especialmente en las vertientes oeste y suroeste, con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en las horas centrales. En Lanzarote y Fuerteventura, habrá chubascos localmente fuertes por la mañana y el resto del día se presentará con intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con viento del oeste o suroeste de moderado a fuerte.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas en ascenso alcanzando 19 grados y viento flojo del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste y norte, especialmente en zonas de montaña, mientras que en el resto serán dispersas y ocasionales. La cota de nieve subirá por encima de 1800 o 2000 metros, con brumas y bancos de niebla en medianías y heladas débiles en puntos de montaña. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 15 grados de máxima, con un moderado a notable ascenso y viento del sur y sureste, flojo o moderado, pudiendo haber rachas muy fuertes en el Sistema Central.

En Guadalajara, se espera un clima con cielos nubosos y brumas matutinas, mientras que en el resto de la región habrá intervalos de nubes altas y nieblas dispersas. Las temperaturas oscilarán entre -2 y 18 grados, con un ascenso generalizado. Existe probabilidad de lluvias débiles en el extremo noroccidental y el viento será flojo, predominando del este y sudeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas entre 11 y 19 grados y vientos flojos del este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos cubiertos con brumas y niebla en zonas elevadas, lluvias débiles desde el suroeste por la tarde, temperaturas en ascenso hasta 12 grados y mínimas de -1, con viento flojo del sur que gira al este en el litoral. Por otro lado, cielos cubiertos en Navarra con brumas y bancos de niebla vespertinos, posibles lluvias débiles y temperaturas en ascenso.

El clima en La Rioja será nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, brumas y bancos de niebla, con temperaturas en moderado ascenso y viento flojo.