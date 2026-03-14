El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 13 de marzo de 2026. El clima en España comenzará con estabilidad y cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Habrá intervalos de nubosidad baja en Cataluña, Baleares, Galicia, alto Ebro y Cantábrico, donde son probables bancos de niebla matinales. A medida que avance el día, un frente aumentará la nubosidad, dejando cielos cubiertos en el noroeste peninsular y precipitaciones en esa área. Se prevén nevadas en la Cantábrica y Pirineos, con temperaturas máximas en aumento en Canarias y descensos en el noroeste. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con aumento a nuboso al final del día y posibilidad de precipitaciones en la Sierra. Cielos despejados con algunas nubes bajas en el litoral y nubosidad en las sierras. Temperaturas entre 5 y 23 grados, con vientos flojos que aumentarán a moderados por la tarde y levante en el Estrecho durante la madrugada. El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, mientras que el resto estará poco nuboso. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en la Depresión Central y en puntos del prelitoral de Girona y del Ampurdán por la mañana. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo de Lleida al final del día, con una cota de nieve entre 1800-2000 m. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 21 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo de dirección variable. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado durante la mayor parte del día, aunque al final se nublará. Habrá brumas y bancos de niebla en el sur de Huesca y la Ibérica por la mañana, con precipitaciones débiles o moderadas en el tercio noroeste al final del día. La cota de nieve en el Pirineo estará entre 1800-2000 m, con tendencia a bajar. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 21 grados, con un ligero ascenso en las máximas del sur y heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo y variable, cambiando a del oeste al mediodía. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en zonas altas por la tarde. Se esperan lluvias y chubascos que comenzarán en el oeste y se extenderán al resto de la región. La cota de nieve descenderá a 1100-1300 metros. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 7 grados, con mínimas al final del día en el oeste y litoral y heladas débiles en cumbres. El viento será flojo a moderado, girando a componente oeste. El clima se presentará con cielo poco nuboso y brumas matutinas. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 18 grados, con un ligero ascenso. El viento soplará del suroeste, siendo flojo con intervalos moderados. Intervalos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, con claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Calima en Lanzarote y Fuerteventura, con temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 23 grados. Viento moderado del noreste en costas y fuerte en medianías, con rachas muy fuertes en vertientes sur y oeste. Al final del día, el viento se intensificará en zonas bajas. Cielo despejado con nubes bajas en Castellón, temperaturas entre 4 y 23 grados y viento flojo del oeste. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso al inicio del día, con un aumento de la nubosidad en la segunda mitad, especialmente en el noroeste, donde se esperan precipitaciones débiles en el norte, que serán de nieve por encima de 1800 metros, bajando a 1200 metros al final del día. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas se mantendrán en -1 grado y las máximas descenderán a 20 grados en el oeste, mientras que en el este permanecerán sin cambios. Se prevén heladas débiles dispersas en zonas de montaña y en algunas áreas de la meseta, con viento del suroeste al oeste y al final del día del noroeste, flojo a moderado. El clima se presentará poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se tornará nuboso y cubierto en el tercio norte. Se esperan precipitaciones débiles y aisladas al final del día en las Sierras de Guadalajara, con temperaturas mínimas en ligero ascenso en el cuadrante nordeste y máximas sin cambios significativos, alcanzando los 22 grados. El viento será flojo variable, aumentando a componente oeste con intervalos moderados al mediodía. Cielos con intervalos nubosos por la mañana, despejándose por la tarde, con temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y brumas, temperaturas entre 10 y 18 grados y vientos flojos variables. Poco nuboso por la mañana, con brumas y bancos de niebla, que dará paso a un aumento de nubes y lluvias débiles por la tarde; temperaturas entre 4 y 21 grados y viento flojo que se intensificará en el litoral. Por otro lado, El clima en Navarra será poco nuboso por la mañana, con brumas y nieblas en la Ribera y se tornará nuboso por la tarde con lluvias débiles y chubascos aislados por la noche; temperaturas entre 3 y 17 grados. Poco nuboso al inicio, con aumento de nubosidad y probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el oeste, donde podrían ser de nieve a partir de 1800 metros. Temperaturas entre 5 y 20 grados, con heladas débiles en montaña y viento variable.