La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 12 de diciembre

El clima en España estará marcado por un frente atlántico que traerá cielos nubosos o cubiertos en gran parte de la Península. Se esperan precipitaciones que avanzarán de oeste a este, afectando principalmente a la mitad occidental, con probabilidades de chubascos dispersos en la fachada oriental, especialmente en el sureste. En el extremo oeste, como en Huelva, las lluvias podrían ser localmente fuertes y persistentes.Bancos de niebla matinales se formarán en el Ebro, interior sureste, Baleares y zonas del prelitoral mediterráneo, mientras que en el tercio occidental habrá brumas frontales. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en Baleares y la mitad este, mientras que las mínimas aumentarán en la mitad occidental y el litoral catalán, con heladas débiles en montañas del cuadrante nordeste.En cuanto al viento, se prevé un soplo moderado de componente norte en los litorales de Galicia y Canarias, que podría intensificarse en el archipiélago. También habrá viento moderado de componente sur en Ampurdán y el golfo de Cádiz y de componente este en Baleares y litorales del sur del Mediterráneo, con intervalos fuertes en Alborán.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 2 y 15 grados y probables lluvias matinales en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos y precipitaciones moderadas en la mitad occidental de Andalucía, con temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 0 grados. Vientos flojos a moderados del este o sureste, con intervalos fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con poco nuboso en el Pirineo e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de precipitaciones débiles en el litoral al final del día. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en depresiones, especialmente en el sur de la depresión Central. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 18 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, predominando el este en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con poco nuboso en el Pirineo, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos, predominando las nubes bajas. Se esperan brumas y nieblas matinales en el sistema Ibérico y la depresión del Ebro, con temperaturas mínimas en -1 grado y máximas alrededor de 15 grados, con heladas débiles en el Pirineo y zonas colindantes. El viento será flojo variable, con intervalos moderados de componente este en la mitad norte y de componente sur en la mitad sur durante las horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas. Se esperan brumas y nieblas en las cumbres, con temperaturas que oscilarán entre 14 y 7 grados. Las mínimas subirán, excepto en el tercio sur, mientras que las máximas descenderán, especialmente en el interior norte. El viento será flojo, aumentando a moderado en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Habrá bancos de niebla en Pitiusas y Mallorca por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 18 grados, con pocos cambios o un ligero descenso. El viento será flojo del este.

Nuboso o cubierto, con lluvias débiles a moderadas, persistentes en medianías del norte. Precipitaciones menos probables en vertientes sur de las islas de mayor relieve. Por la tarde, algunos claros en costas. Posibles chubascos tormentosos en islas orientales y Tenerife y nieve en cumbres de esta última. Temperaturas entre 12 y 22 grados, con ligero descenso en medianías y cumbres. En Tenerife, descenso notable en cumbres de El Teide con heladas débiles. Viento flojo a moderado del norte, aumentando a fuerte con rachas muy fuertes en vertientes este y oeste, especialmente en la segunda mitad del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso con brumas y bancos de niebla, probabilidad de lluvias débiles en el sur, temperaturas entre 3 y 18 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas en la mitad oeste y más dispersas en el tercio oriental; se esperan lluvias localmente moderadas y persistentes en puntos de montaña del tercio oeste, con una cota de nieve en el noroeste sobre los 1700 metros y bancos de niebla en montaña. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 0 grados y las máximas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados en el tercio este, mientras que el viento será flojo o moderado, girando de sur a este y finalmente a noreste.

El clima se presentará nuboso o cubierto, con predominio de nubes altas por la madrugada y nubes bajas en el sureste, donde se esperan brumas y bancos de niebla matinales. Habrá lluvias débiles y chubascos en el tercio oeste, especialmente en las Sierras de Albacete por la tarde. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas descenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados y un mínimo de -2 grados. El viento será flojo y variable, con intervalos moderados en La Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones moderadas y temperaturas entre 13 y 18 grados. Vientos del este, flojos a moderados, con intervalos fuertes al final del día. Por otro lado, el clima en Melilla se presentará con intervalos de cielos nubosos, posibles precipitaciones, temperaturas entre 10 y 18 grados y vientos flojos del sur que cambiarán a levante moderado a fuerte por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén intervalos de nubes medias y altas con abundante nubosidad baja en la mitad sur, brumas y nieblas en zonas elevadas de Álava, temperaturas entre 3 y 17 grados y viento flojo del sur, moderado en el litoral por la mañana.

Cielo con intervalos nubosos y posibilidad de débil precipitación, brumas matinales, temperaturas en ligero descenso y vientos flojos.