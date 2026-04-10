El tiempo en España durante este viernes, 10 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por una borrasca que provocará cielos nubosos en el centro y sur peninsular, mientras que el resto del país tendrá cielos poco nubosos o despejados. En Andalucía, se esperan tormentas con precipitaciones fuertes, extendiéndose hacia Extremadura y el oeste de la meseta sur. Las temperaturas máximas subirán en general, especialmente en el Cantábrico y las mínimas también aumentarán en gran parte del territorio. Habrá brumas y nieblas matinales en varias regiones y los vientos serán flojos, con rachas fuertes en zonas de tormenta y moderados en Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso al principio, aumentando a nuboso por la tarde, con temperaturas entre 10 y 31 grados y probabilidad de calima y lluvias débiles en el sur. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con chubascos ocasionales en la vertiente mediterránea durante la mañana, extendiéndose por la tarde y pudiendo ser tormentosos en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 30 grados, con vientos moderados a fuertes en el este y flojos en otras áreas. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde habrá nubosidad en el Pirineo. Se esperan brumas y bancos de niebla en el litoral sur y central por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando 9 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 29 grados. El viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se esperan intervalos nubosos en el sistema Ibérico y el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 31 grados de máxima, con un ligero descenso general, excepto en Cinco Villas donde las mínimas podrían aumentar ligeramente. El viento será flojo y variable, con tendencia a soplar del sur y sureste por la tarde. El clima en Asturias se caracterizará por abundante nubosidad baja por la mañana, que desaparecerá al mediodía. Por la tarde, se espera nubosidad de evolución en zonas de montaña con posibilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 30 grados, con mínimas estables o en ligero ascenso y máximas en ascenso, especialmente en la Cordillera. Los vientos serán flojos en el interior y moderados del nordeste en el litoral, girando a oeste al final del día. El clima se presentará con cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 27 grados, con un ligero ascenso. El viento será flojo y variable, aumentando a moderado del este por la tarde, con intervalos de brisa. En la vertiente norte de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. En las islas más orientales, podrían presentarse chubascos fuertes aislados durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 21 grados, con probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. El viento será moderado del norte, con rachas fuertes en zonas altas y medianías de La Palma, El Hierro y La Gomera. Cielo poco nuboso con intervalos nubosos al final del día, brumas y bancos de niebla en el litoral, temperaturas entre 11 y 28 grados y viento moderado del nordeste en Alicante. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con predominio de nubes bajas en el norte y un aumento de intervalos nubosos en el sur y este, donde existe la probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales; las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 31 grados de máxima, con un ligero o moderado ascenso y el viento será flojo, predominando del este y girando al oeste, con algunas rachas fuertes. El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas por la mañana, con claros frecuentes. Por la tarde, la nubosidad aumentará, dejando el cielo nuboso o parcialmente cubierto, con probabilidad de calima y chubascos vespertinos dispersos, especialmente en la mitad occidental, donde podrían ocurrir tormentas y granizo. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando un rango de 7 a 31 grados, con viento flojo del este que girará a sur moderado en horas centrales. Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos ocasionales en Madrid, con temperaturas estables y vientos flojos. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla con posibilidad de precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas en ligero ascenso y vientos flojos variables. Se espera un clima poco nuboso, con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas alcanzando los 30 grados, acompañado de viento flojo variable. El clima en Navarra será poco nuboso, con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 28 grados y viento flojo variable predominando del sureste a partir de mediodía. El clima en La Rioja será poco nuboso, con temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 30 grados y viento variable flojo.