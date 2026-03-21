El tiempo en España durante este sábado, 21 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por la borrasca Therese, que generará inestabilidad en las islas Canarias, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, incluyendo tormentas y granizo. En la Península y Baleares, se esperan cielos cubiertos y chubascos débiles o moderados en la mitad sur. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y meseta sur, mientras que en el resto de la Península, especialmente en el oeste, se prevén ascensos. Habrá heladas débiles en el Pirineo y la Ibérica. El viento será flojo en general, con intervalos moderados en el sur y fuerte en Canarias. El clima en Madrid será nuboso, con lluvias débiles y temperaturas entre 5 y 13 grados. Cielos nubosos con precipitaciones ocasionales, temperaturas estables excepto un descenso en el interior del tercio oriental y vientos flojos variables, predominando el este y con levante moderado en los litorales. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 19 grados, con heladas débiles en el Pirineo. Habrá viento flojo variable, predominando del sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos en el sistema Ibérico y cielo poco nuboso en el resto, tendiendo a despejarse al final del día. Se esperan precipitaciones débiles en el sur de Teruel, con cota de nieve entre 1000-1400 m. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 19 grados, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico de Teruel y viento flojo o en calma. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos por la mañana, poco nuboso por la tarde y nubes bajas por la noche, con brumas y nieblas en el litoral. Se podrían registrar chubascos dispersos en la cordillera por la tarde, acompañados de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 4 grados, con un descenso generalizado en las máximas y viento flojo variable. El clima en Pitiusas será nuboso a cubierto, con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando las mínimas al final del día. El viento será flojo a moderado del este y noreste, disminuyendo a flojo de dirección variable, con brisas costeras por la tarde. En las islas de mayor relieve, se prevén cielos nubosos y precipitaciones persistentes, especialmente en medianías, con tormentas y granizo ocasional. En Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos y precipitaciones moderadas. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 22 grados, con viento del suroeste moderado a fuerte, alcanzando rachas de hasta 90 km/h en ciertas vertientes. El clima en la Comunidad Valenciana será nuboso por la mañana con probabilidad de precipitaciones débiles y por la tarde se despejará, con temperaturas entre 5 y 17 grados. El clima en Castilla y León se caracterizará por intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones ocasionales, especialmente en las zonas de montaña del sur y la mitad occidental, con temperaturas estables y máximas en ascenso en el sureste, además de heladas débiles en áreas montañosas y viento flojo del este o variable. El clima se presentará nuboso o cubierto, con grandes claros en el nordeste hacia el final del día. Habrá brumas y nieblas en zonas altas de Albacete, además de lluvias débiles a moderadas que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán localmente en el norte de la Ibérica, mientras que las máximas, que alcanzarán los 15 grados, descenderán en general, salvo en el sur de Albacete. Se esperan heladas débiles en la Ibérica y viento flojo variable en Guadalajara. Cielos muy nubosos en Madrid, con probabilidad de chubascos ocasionales y temperaturas entre 14 y 17 grados. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con precipitaciones ocasionales y temperaturas entre 13 y 17 grados, acompañados de vientos moderados de levante. Se prevén intervalos de nubes altas por la mañana, con una tarde poco nubosa o despejada, temperaturas mínimas en descenso y máximas alrededor de 21 grados, además de vientos flojos que cambiarán a variable al final del día. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 3 y 17 grados y vientos flojos del este.