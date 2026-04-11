La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones en el tercio norte y chubascos vespertinos en otras áreas. Las tormentas serán más intensas en Andalucía y el Sistema Central, mientras que el tercio oriental y el sur de Galicia tendrán menos afectación. Las temperaturas máximas descenderán notablemente, especialmente en el sureste y el noroeste, con caídas que superarán los 10-12 grados. En Canarias, se prevé un ligero ascenso. Habrá viento moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes en Galicia y Alborán y rachas muy fuertes en Canarias. Cielos nubosos y cubiertos en Madrid, con lluvias débiles y chubascos dispersos, especialmente en la Sierra por la tarde; temperaturas entre 11 y 26 grados y vientos flojos que aumentarán de intensidad. Cielos nubosos en Andalucía con chubascos por la tarde, algunos fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 25 grados, con vientos flojos y moderados del oeste. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde con precipitaciones débiles en el norte del Pirineo y descenso de la cota de nieve. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 30 grados, con mínimas en ascenso en el Pirineo y máximas en descenso en el norte del Ampurdán y sur de Tarragona. El viento será flojo por la mañana, aumentando a moderado y con rachas fuertes en el norte del Ampurdán. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y polvo en suspensión. Se anticipan precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en la divisoria del Pirineo y en la mitad occidental, acompañadas de barro. La cota de nieve descenderá a 1400-1800 m. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 26 grados y una mínima de 4 grados, con un aumento de las temperaturas de madrugada, pero un descenso notable en las máximas. El viento será flojo por la mañana, aumentando a moderado del noroeste por la tarde, con rachas fuertes en el centro y noroeste de Zaragoza. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos, especialmente intensos en el tercio oriental, que irán remitiendo al final del día. Las temperaturas máximas descenderán a 16 grados y las mínimas llegarán a 2 grados, con heladas débiles en cotas altas. El viento será del noroeste, flojo a moderado, cambiando a variable al final. Cielo poco nuboso por la mañana, con aumento de nubes medias y altas. Por la tarde, se espera un cielo cubierto y posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales por la noche, con barro. Habrá polvo en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 27 grados, con un ligero descenso en las diurnas en el este de las islas. Viento flojo a moderado del este, con intervalos fuertes en la cara norte de la sierra de Tramontana, alcanzando rachas de 60 a 70 km/h. Nuboso por la mañana en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles, abriéndose amplios claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con nubes ocasionales por la tarde. Temperaturas entre 15 y 22 grados, sin cambios o en ligero ascenso. Viento moderado a fuerte de componente norte con probables rachas muy fuertes en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas. Cielo poco nuboso por la mañana, nuboso al mediodía con polvo en suspensión y probabilidad de precipitaciones débiles al final del día; temperaturas entre 10 y 26 grados. El clima en Castilla y León se presentará con cielo poco nuboso que irá aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones que comenzarán en el norte por la mañana y se desplazarán hacia el este a lo largo del día, siendo en el entorno del Sistema Central en forma de chubascos y tormentas, ocasionalmente con granizo. La cota de nieve descenderá hasta los 900 o 1000 metros en el norte, 1200 en la Ibérica y por encima de 2000 en el Sistema Central. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, con máximas de 24 grados y mínimas de 0 grados, además de heladas débiles en zonas altas y viento variable, flojo tendiendo al norte con intervalos de moderado y rachas fuertes. El clima se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con calima y lluvias débiles, especialmente en zonas de montaña por la tarde. Se esperan chubascos dispersos, localmente fuertes en el extremo occidental de Toledo y en el oeste y sur de Ciudad Real, acompañados de tormentas y barro. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 24 grados y un mínimo de 2 grados, con vientos flojos que aumentarán en intensidad en algunas áreas. Cielos muy nubosos en Madrid, con chubascos ocasionales y temperaturas entre 14 y 19 grados, además de vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla con chubascos ocasionales, polvo en suspensión y temperaturas estables; vientos flojos a moderados del oeste, aumentando a fuertes por la tarde. El clima estará nuboso, con lluvias generalizadas y una cota de nieve que descenderá a 1000 metros, mientras las temperaturas máximas y mínimas disminuirán al final del día, acompañado de un viento moderado del noroeste. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con lluvias y chubascos por la tarde, temperaturas en descenso de 17 a 2 grados y heladas débiles en Pirineos. El clima en La Rioja estará poco nuboso al principio, pero se tornará nuboso con precipitaciones y nevadas en la Ibérica, con temperaturas en descenso de 22 a 5 grados.