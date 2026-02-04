El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 4 de febrero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 4 de febrero

El clima en España se verá afectado por la borrasca Leonardo, que traerá cielos nubosos en la Península y Baleares, con algunas áreas despejadas. Se esperan precipitaciones, especialmente en Galicia y Andalucía, donde podrían ser localmente muy fuertes, mientras que en Cataluña las lluvias son poco probables.

Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y el tercio nordeste, mientras que en el resto aumentarán. Habrá heladas débiles en montañas del norte y sureste. El viento será moderado en la mayoría del país, con rachas fuertes en Andalucía y otras regiones costeras.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos nubosos en Madrid con brumas matinales y vespertinas, precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas entre 5 y 12 grados y vientos flojos a moderados del sur.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en Grazalema y la Serranía de Ronda, donde podrían acumular más de 200 mm en 24 horas. Temperaturas en ascenso, con máximas de 18 grados y mínimas de 3 grados. Vientos moderados a fuertes del oeste, con rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles en el Pirineo occidental, mientras que en el resto de la región serán poco probables. La cota de nieve en el Pirineo oscilará entre 900-1100 m, subiendo al final del día. Las temperaturas se mantendrán entre 15 grados de máxima y -1 grado de mínima, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del suroeste en el litoral, cambiando a flojo con intervalos moderados de componente oeste al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el oeste, mientras que en el este serán menos probables. La cota de nieve oscilará entre 900-1100 m, subiendo a 1600-1800 m al final del día. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados, con heladas débiles en los Pirineos y el sistema Ibérico. El viento será flojo, con componente sur en el sistema Ibérico y variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso o cubierto, con posibilidad de brumas en zonas elevadas. Habrá lluvias débiles y chubascos dispersos, que podrían ser en forma de nieve a partir de los 900-1000 metros. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 17 grados, con máximas en ascenso y heladas débiles en cumbres. Los vientos serán flojos a moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 4 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso o cubierto, con intervalos nubosos por la tarde. Se esperan precipitaciones ocasionales, que podrían incluir tormenta y granizo pequeño durante la madrugada, disminuyendo en la tarde. Las temperaturas descenderán por la mañana y se mantendrán estables durante el día. Viento moderado del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en Ibiza y Formentera.

Intervalos nubosos con predominio de nubes bajas a primeras horas y nubes altas hasta últimas horas de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste aumentando por la tarde y en cumbres, moderado del oeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 4 y 20 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente de madrugada y por la noche, siendo localmente persistentes en el oeste; la cota de nieve oscilará entre 800 y 1200 metros, subiendo luego a 1600 a 2000 metros, con temperaturas mínimas de 0 grados y máximas en ascenso moderado hasta 13 grados, además de heladas débiles en cotas altas y viento del suroeste moderado con posibilidad de rachas muy fuertes.

El clima se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con brumas y nieblas en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el sur y suroeste y la cota de nieve ascenderá de 1000-1200 metros a 1800-2000 metros. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 grado y las máximas alcanzarán los 14 grados, con heladas débiles en zonas elevadas. Los vientos serán flojos a moderados del sur, girando a suroeste y oeste, con posibilidad de rachas fuertes en las sierras de Segura y Alcaraz.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y temperaturas entre 14 y 18 grados, acompañados de vientos fuertes del suroeste. Por otro lado, cielos cubiertos y precipitaciones débiles, con temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos moderados del oeste, pudiendo ser fuertes en algunos momentos.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias débiles y posibilidad de nieve en Aralar; temperaturas entre 3 y 18 grados y vientos moderados del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con brumas y posibles nevadas en zonas altas, temperaturas entre 1 y 7 grados y vientos flojos de sureste.

El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas máximas de 11 grados y mínimas de 3 grados, con heladas débiles en la sierra y viento moderado del suroeste en montaña.