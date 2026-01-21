El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 21 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 21 de enero

El clima en España se presenta con una situación de inestabilidad, especialmente en la Península y Baleares, debido a la borrasca Harry. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones en las zonas de Baleares y la fachada oriental peninsular, siendo más abundantes en el cabo de la Nao. A medida que la borrasca se aleje por el Mediterráneo, se abrirán claros en algunas áreas.

Desde las primeras horas, los sistemas frontales comenzarán a dejar cielos cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, extendiéndose hacia el este y afectando a gran parte del territorio. Las lluvias pueden ser persistentes y fuertes en el oeste de Galicia y zonas de Cádiz, así como en otras áreas de Andalucía occidental y en las principales montañas de la vertiente atlántica.

Las temperaturas máximas descenderán en la región que abarca Navarra, Madrid y Cuenca, mientras que aumentarán en el resto de la mitad norte y el tercio este peninsular y Baleares. Se prevén heladas débiles en las montañas del norte y el este peninsular, con un viento moderado de componente norte en Canarias y de suroeste y oeste en la Península y Baleares, alcanzando intensidades fuertes en varias regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid estará nuboso o cubierto, con brumas y probables nieblas, lluvias débiles avanzando desde el oeste y temperaturas entre -1 y 9 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía, con precipitaciones moderadas, especialmente en la vertiente atlántica. Temperaturas en ascenso, con máximas de 19 grados y mínimas de 0 grados. Vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a muy nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles en la mitad occidental y posibles en la oriental. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 16 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo variable, aumentando a suroeste moderado en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por intervalos nubosos que aumentarán a muy nuboso o cubierto por la tarde, con precipitaciones generalizadas, especialmente en el Pirineo. La cota de nieve estará entre 1400-1800 m, con acumulaciones significativas en el Pirineo. Las temperaturas mínimas oscilarán alrededor de 0 grados y las máximas alcanzarán los 16 grados, con heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será moderado del sur en el Pirineo y flojo a moderado del sureste en el resto de la región.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente por la tarde. La cota de nieve descenderá a 1000 metros y las temperaturas oscilarán entre 17 y 5 grados, con un ascenso notable en las mínimas. Habrá viento moderado de suroeste, con rachas fuertes en el interior y la cordillera.

Cómo estará el clima en España este miércoles (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones ocasionales, especialmente de madrugada y por la noche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán estables, mientras que las diurnas experimentarán un ligero ascenso. El viento será moderado del nordeste, disminuyendo a flojo por la mañana y aumentando a suroeste moderado por la noche.

Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, con nubosidad en el norte de las demás islas y lluvias débiles que amainarán a partir de mediodía, dejando claros por la tarde. En el resto, poco nuboso, con intervalos ocasionales en el sur. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con un viento flojo a moderado del norte, girando a noroeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos nubosos y chubascos dispersos por la mañana, aumentando a muy nuboso por la tarde, con temperaturas entre 4 y 18 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles o moderadas, con una cota de nieve variable que oscilará entre los 1200 y 2000 metros. Habrá nieblas en montaña y temperaturas en ascenso, con mínimas que podrían ser notablemente más altas, mientras que las máximas en el extremo oriental descenderán, alcanzando un máximo de 14 grados y un mínimo de -2 grados. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña y generalizadas en Soria, con viento del sur y suroeste moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en el tercio norte y algunos puntos de meseta.

El clima estará nuboso o cubierto, con abundantes brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos. Se prevén lluvias y chubascos generalizados que avanzarán de oeste a este, con posibilidad de nieve por encima de 1300 metros en la serranía de Guadalajara. Las temperaturas mínimas ascenderán en el tercio occidental y sureste, mientras que las máximas descenderán, alcanzando un máximo de 15 grados y una mínima de -3 grados. Habrá heladas débiles en Cuenca y Guadalajara y viento flojo que se intensificará por la tarde, con rachas muy fuertes en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con precipitaciones moderadas y temperaturas entre 12 y 16 grados, acompañados de vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos nubosos con débiles precipitaciones, temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos del oeste moderados a fuertes.