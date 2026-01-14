La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este miércoles, 14 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 14 de enero

El clima en España se verá afectado por la entrada de altas presiones por el oeste peninsular, lo que provocará un aumento progresivo de la estabilidad. Sin embargo, al principio, los restos de sistemas frontales dejarán cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en regiones de la meseta Sur, Andalucía, Galicia y Cantábrico. En la fachada oriental peninsular y Baleares, predominarán los intervalos nubosos.

Se prevé que los chubascos sean localmente fuertes en zonas de Cádiz, con posibilidad de tormentas ocasionales y que se extiendan al oeste de Alborán. En montañas por encima de 1500/1700 metros, se espera nieve débil. A lo largo del día, las lluvias tenderán a cesar, permitiendo que se abran más claros.

Las temperaturas máximas ascenderán en entornos de montaña del centro y oeste peninsular, mientras que descenderán en la mitad sureste y otras regiones. Las mínimas experimentarán descensos en la mitad oeste peninsular y ascensos en el centro sur. El viento será flojo en la Península y Baleares, con intervalos fuertes en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid estará cubierto, con lluvias matinales que disminuirán, brumas y niebla en la Sierra, temperaturas entre 2 y 12 grados y viento flojo del sur.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas en Andalucía, especialmente en Cádiz durante la madrugada. Se esperan claros a partir del mediodía y temperaturas mínimas de 1 grado y máximas de 20 grados. Vientos flojos y ocasionalmente moderados del sur.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará nuboso en el Pirineo occidental, con posibles precipitaciones débiles y cota de nieve entre 1600-1800 m, aunque mejorará hacia mediodía. En otras áreas habrá intervalos de nubes altas y brumas matinales. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con heladas débiles en el Pirineo y un viento flojo de dirección variable.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso que irá despejándose por la tarde. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental y la cota de nieve se situará entre 1600 y 2000 m, cesando después del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 14 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y el oeste de Teruel y un viento flojo de dirección variable predominando del sur.

El clima en Asturias estará cubierto, con claros que se abrirán y se volverán nubosos por la tarde. Se esperan nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas, además de precipitaciones débiles, especialmente en la mitad occidental. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 5 grados, con un descenso y heladas débiles en las cumbres. Vientos flojos de sur y suroeste en el litoral y variables en el interior.

Cómo estará el clima en España este miércoles 14 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá bancos de niebla por la mañana y por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 18 grados de máxima, con vientos flojos del sur y suroeste.

Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 21 grados, con viento del noreste fuerte en vertientes expuestas y componente norte en las islas orientales. En las cumbres centrales de Tenerife, se esperan rachas muy fuertes que amainarán al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas entre 4 y 17 grados y viento flojo de componente oeste en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, predominando nubes bajas por la tarde, con algunas precipitaciones en la primera mitad del día, especialmente en zonas de montaña del sur y este; la cota de nieve descenderá de 1800 a 1400 metros. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, alcanzando -2 grados, mientras que las máximas ascenderán a 13 grados en zonas de montaña, con heladas débiles en áreas montañosas y viento variable y flojo.

El clima se presentará nuboso o cubierto, con una disminución a lo largo del día hasta quedar poco nuboso. Se esperan brumas y nieblas matinales en el Sistema Central y zonas montañosas de la mitad oriental. Habrá precipitaciones débiles y chubascos de madrugada, que irán disminuyendo en intensidad. Las temperaturas mínimas descenderán al final del día, con máximas que alcanzarán los 16 grados y mínimas de 0 grados. Se prevén heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y viento flojo de componente sur, tendiendo a variable.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos con precipitaciones ocasionales, temperaturas entre 12 y 18 grados y vientos flojos del oeste. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos flojos del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará cubierto con claros, intervalos nubosos al final y posibles nieblas vespertinas en zonas elevadas, con temperaturas entre 3 y 17 grados y vientos flojos del suroeste. Por otro lado, el clima en Navarra estará cubierto con claros, probables precipitaciones débiles por la mañana, temperaturas entre 0 y 10 grados y heladas dispersas en las cumbres del Pirineo.

Nuboso con algunas precipitaciones por la mañana en la Ibérica, temperaturas entre 3 y 13 grados y heladas débiles en cotas altas.