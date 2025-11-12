La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 12 de noviembre

El clima en España estará marcado por un frente asociado a la borrasca Claudia, que permanecerá estacionario en el oeste peninsular. Se prevén cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio occidental de la Península, con lluvias fuertes y persistentes en el oeste y sur de Galicia, además de tormentas ocasionales. También se espera que el frente afecte a las islas Canarias, donde habrá abundantes precipitaciones y tormentas, especialmente en las islas occidentales.Las temperaturas máximas descenderán en Galicia y áreas cercanas, mientras que en el resto del país se registrarán ascensos, notables en el centro peninsular y alto Guadalquivir. Las mínimas también disminuirán en el norte de Castilla y León, con pocos cambios en el tercio noroeste y aumentos en otras regiones, destacando en la meseta Sur, Andalucía y Ampurdán. Se anticipan heladas débiles en zonas altas del Pirineo.Los vientos serán predominantemente de componente este en Baleares y la vertiente mediterránea, moderados en el Ebro y litorales. En Galicia, se prevén intensidades fuertes y rachas muy fuertes en el área cantábrica y montañas del norte, con posibilidad de alcanzar rachas huracanadas en las cumbres de la Cantábrica. En Canarias, también se espera viento intenso del suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las islas de mayor relieve.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 25 grados, con vientos flojos y moderados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos con algunas nubes medias y altas en la vertiente atlántica y nubes bajas en el extremo occidental, donde podrían ocurrir precipitaciones débiles. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 28 grados y un mínimo de 7 grados, con vientos flojos a moderados del sur y este en diferentes áreas.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en el litoral y prelitoral del sur, donde podrían formarse brumas y bancos de niebla que se disiparán. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 22 grados, con un ligero ascenso, más notable en el sureste de Girona y el Valle de Arán. Habrá viento flojo, con intervalos moderados del sur en el Ampurdán y rachas fuertes en las cotas altas del Pirineo hacia el final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, además de brumas y bancos de niebla en el valle del Ebro que se disiparán con el tiempo. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 25 grados y un mínimo de 4 grados. El viento será flojo del sureste, aumentando a moderado por la tarde, con rachas muy fuertes en las zonas altas del Pirineo y posibles en Cinco Villas.

El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos a partir de la tarde, especialmente en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, con mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso en el suroccidental. Habrá viento flojo a moderado del sur, con rachas muy fuertes en la Cordillera.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Podría haber bancos de niebla por la mañana. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 25 grados y un mínimo de 7 grados. El viento será flojo a moderado del sureste.

En la provincia occidental, se espera un día nuboso con precipitaciones dispersas, que pueden ser localmente persistentes y presentarse en forma de fuertes chubascos tormentosos, especialmente en vertientes sur y oeste. En la provincia oriental, predominan cielos poco nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en el interior de Gran Canaria. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 26 grados, con viento del suroeste que aumentará a fuerte durante el día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes altas, brumas en el sur de Alicante por la mañana, temperaturas entre 7 y 24 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, volviendo a cielo nuboso en el tercio occidental a partir del mediodía, con precipitaciones débiles a moderadas en el oeste durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3 grados y una máxima de 22 grados, con un ligero o moderado descenso en el noroeste y un ascenso en el resto. El viento será de componente sur, flojo a moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en montaña y algunas zonas de meseta.

El clima se presentará con intervalos nubosos de nubes medias y altas y al final del día se espera la aparición de nubes bajas y brumas en el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete. Las temperaturas mínimas aumentarán, salvo ligeros descensos en la Campiña y la Alcarria de Guadalajara, mientras que las máximas también subirán, alcanzando hasta 26 grados en algunas áreas. Los vientos serán flojos y moderados del sur, con rachas muy fuertes en las cumbres del sistema Central por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 17 y 22 grados y vientos de levante flojos. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, alcanzando hasta 28 grados en Melilla.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso o cubierto, con temperaturas en ascenso de 7 a 24 grados y viento moderado del sur con rachas muy fuertes en Guipuzkoa. Por otro lado,

El clima en Navarra será nuboso o cubierto, con apertura de claros por la tarde, temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 19 grados y viento moderado del sureste con rachas fuertes en la Vertiente Cantábrica y Pirineos.

El clima en La Rioja se caracterizará por cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso y viento del sur y sureste, con intervalos de fuerte en cotas altas.