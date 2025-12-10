El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este miércoles, 10 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 10 de diciembre

El clima en España estará marcado por un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con claros en el extremo noroeste a lo largo del día. Las precipitaciones serán ocasionales y dispersas, especialmente en el cuadrante suroeste, donde se esperan acumulados significativos, sobre todo en Huelva.En Baleares y la fachada oriental, los cielos se mantendrán poco nubosos o con intervalos nubosos, sin que se prevén lluvias. En Canarias, la cola del frente traerá cielos nubosos y lluvias débiles en las vertientes norte y este, aunque se espera que cesen y se abran claros.Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y en Canarias, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo en general, con intervalos moderados en litorales e islas, predominando las componentes sur y oeste al principio y rolando a este a lo largo del día.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielo nuboso con probables lluvias débiles por la mañana, temperaturas entre 7 y 13 grados y viento flojo.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nublados con precipitaciones moderadas en la mitad occidental de Andalucía, donde podrían ser fuertes en ocasiones. Las temperaturas mínimas ascenderán a 4 grados y las máximas descenderán a 22 grados, con vientos flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en el Pirineo y cielo poco nuboso en el resto. Habrá brumas y bancos de niebla en el litoral por la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 3 y 21 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo, predominando del oeste y cambiando a norte y nordeste al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles en el tercio oeste y el Pirineo, mientras que el resto de la región tendrá intervalos nubosos. La cota de nieve en el Pirineo estará entre 1900 y 2200 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a 4 grados, con heladas débiles en algunas áreas y las máximas descenderán a 16 grados, salvo en el este de la depresión del Ebro, donde se prevén ligeros ascensos. El viento será flojo y variable, con intervalos ocasionales de suroeste moderado en el sistema Ibérico.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y claros intermitentes, con chubascos dispersos en la mitad oriental durante la mañana. Se esperan brumas y nieblas en zonas altas de la Cordillera, con temperaturas que oscilarán entre 6 y 16 grados, descendiendo al final del día. Habrá heladas débiles en las zonas altas y vientos flojos en el litoral y el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos de nubes bajas, que darán paso a un cielo poco nuboso hacia el mediodía. Habrá brumas y bancos de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento será flojo del sur y suroeste, cambiando a variable por la tarde.

En Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas, se esperan intervalos nubosos al inicio, con lluvias débiles y amplios claros por la tarde. En otras zonas, cielos poco nubosos que pasarán a intervalos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 22 grados, con un ligero a moderado descenso y viento variable flojo que se tornará en nordeste moderado.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Intervalos nubosos en el interior y cielo poco nuboso en el resto, con temperaturas entre 6 y 20 grados y probables brumas al final del día en Valencia y Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielos nubosos, brumas y bancos de niebla por la mañana y se esperan precipitaciones débiles que disminuirán a lo largo del día; las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 14 grados de máxima, con un viento flojo que cambiará de sur a este.

El clima se presentará con cielo nuboso o cubierto, con posibilidad de brumas y bancos de niebla. Se esperan lluvias débiles y chubascos en la mitad occidental y en Guadalajara durante la mañana, disminuyendo hacia la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 4 grados, mientras que las máximas descenderán, llegando a 17 grados. El viento será flojo y variable, predominando del norte en las horas centrales del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos nubosos con temperaturas entre 12 y 20 grados y vientos flojos variables en Melilla.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo nuboso con brumas y nieblas en zonas altas de Álava, lluvias en Vizcaya y Guipúzcoa que remitirán al final del día, temperaturas máximas de 14 grados y mínimas de 6 grados y viento flojo variable. Por otro lado, cielo nuboso con lluvias por la mañana y chubascos en el norte por la tarde; temperaturas entre 5 y 10 grados.

Cielo nuboso con lluvias débiles, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso y viento flojo variable.