La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracteriza por un flujo del norte que afecta la Península y Baleares. Se prevén cielos nubosos en la mitad norte, con precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica y el Pirineo, mientras que el sur tendrá cielos poco nubosos. En Baleares, se esperan chubascos al final del día. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del país, excepto en el nordeste y Baleares, donde se mantendrán estables o descenderán ligeramente. El viento será moderado del norte en la Península y Baleares, con rachas fuertes en algunas zonas. En Canarias, se prevén cielos nubosos y calima. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 7 y 21 grados y posibilidad de heladas débiles en la Sierra. Vientos moderados del norte. Cielos despejados con nubes bajas en las sierras orientales, temperaturas en ascenso de 3 a 28 grados y vientos flojos a moderados del norte. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso en la mayor parte de la región, mientras que en el Pirineo habrá nubosidad y precipitaciones débiles al norte. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 4 grados y las máximas descenderán en algunas áreas, llegando a 23 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y un viento moderado a fuerte del norte y noroeste. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso en la mayor parte de la región, mientras que en el Pirineo habrá nubes y precipitaciones débiles. Las temperaturas oscilarán entre 3 grados de mínima y 19 grados de máxima, con un ascenso notable en las mínimas. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y viento moderado a fuerte del norte y noroeste. El clima en Asturias será nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera. Se esperan lluvias débiles y chubascos en el extremo oriental, cesando por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 16 grados, con mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso en la mitad norte. Habrá heladas débiles en las cumbres y viento flojo del norte. El clima estará marcado por intervalos nubosos y chubascos dispersos, especialmente por la mañana en el oeste de Mallorca y por la noche en Menorca y Pitiusas. Las temperaturas oscilarán entre 4 grados de mínima y 19 grados de máxima, con un ligero ascenso durante el día. Habrá viento fuerte del norte en Menorca y la mitad este de Mallorca, con rachas de hasta 90 km/h y en cumbres y cabos, hasta 110 km/h. En el resto de la región, el viento será entre flojo y moderado, predominando del norte. Predominio de cielos despejados con intervalos en el norte de las montañas durante la madrugada. Calima desde la madrugada en las orientales y Tenerife, extendiéndose al resto de islas durante el día. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas en ascenso hasta 27 grados, especialmente en el interior de las islas orientales y Tenerife. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres de La Palma y El Hierro y en las vertientes noroeste y costas de Lanzarote y Fuerteventura. Predominará un cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 7 grados, mientras que en el interior norte se esperan intervalos de nubes bajas y posibles precipitaciones débiles. El clima en Castilla y León se presentará con un nordeste nuboso y precipitaciones débiles, mientras que en la mitad este y extremo norte habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias dispersas en zonas montañosas; el resto de la región estará poco nuboso. Se prevén bancos de niebla en zonas altas y temperaturas mínimas en ascenso moderado, alcanzando 2 grados y máximas en ligero ascenso, llegando a 23 grados. Habrá heladas débiles en zonas de montaña y viento del norte y noreste, flojo a moderado, con intervalos de fuerte en el tercio este y Sistema Central. El clima se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes bajas al inicio y final del día, especialmente en los sistemas Central e Ibérico, donde se podrán observar nieblas dispersas en zonas altas. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas llegarán a 23 grados, con un incremento notable en Ciudad Real y Albacete. Habrá posibilidad de heladas débiles en las cumbres y vientos moderados del norte, con intervalos fuertes en las zonas altas durante las horas centrales del día. Cielos despejados en Madrid, con temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos despejados en Melilla, con temperaturas que oscilarán entre 10 y 20 grados y vientos flojos. Nuboso con brumas y nieblas, lluvias débiles y temperaturas entre 6 y 14 grados. Viento flojo a moderado del norte y posibilidad de chubascos al final del día. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en zonas altas, lluvias débiles en Pirineos, temperaturas entre 2 y 9 grados y viento fuerte en la Ribera Baja. El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ascenso y viento del noroeste moderado.