El tiempo en España durante este martes, 3 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por la baja fría Regina, generando inestabilidad en Canarias y Andalucía occidental, con cielos nubosos y precipitaciones, algunas localmente fuertes. En el resto del territorio, se prevén cielos cubiertos y lluvias en la mitad este peninsular, especialmente en el norte del cabo de la Nao. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y el litoral cantábrico, mientras que ascenderán en las provincias mediterráneas y el extremo oeste peninsular. Habrá bancos de niebla en el tercio este y calima en gran parte de la Península. Se esperan vientos fuertes en la fachada oriental y Canarias. El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos y amplios claros por la tarde, con temperaturas entre 7 y 20 grados y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. En Andalucía, se prevén cielos muy nubosos con chubascos ocasionales en el suroeste, nubes bajas y brumas en las sierras orientales y el Estrecho, además de polvo en suspensión. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 23 grados, con un ascenso generalizado y vientos flojos a moderados de este, girando a sur en el tercio occidental por la tarde y levante fuerte en el Estrecho y litoral almeriense. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y polvo en suspensión, con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte y extremo sur, posiblemente con barro. La cota de nieve en los Pirineos estará alrededor de 2000 m. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 20 grados y un mínimo de 5 grados, aunque en Girona las máximas cambiarán poco o descenderán. Habrá viento moderado del nordeste en el litoral y flojo en el resto, con baja probabilidad de rachas fuertes en el litoral central. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y polvo en suspensión, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el este de Teruel. La cota de nieve en los Pirineos estará alrededor de 2000 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a 3 grados y las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ascenso en el tercio norte y descensos o estabilidad en el resto. Habrá viento flojo predominante del este, con intervalos moderados en el sistema Ibérico y posibles rachas fuertes en el extremo sur. El clima en Asturias se caracterizará por cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre 21 y 4 grados. Las mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán en la Cordillera y se mantendrán estables en el resto. Habrá viento flojo del sur por la mañana y al final del día, con predominio del este en horas centrales. Cielo cubierto con baja probabilidad de precipitación débil y barro, tendiendo a poco nuboso por la mañana. Habrá polvo en suspensión. Las temperaturas nocturnas ascenderán y las diurnas permanecerán estables. Viento flojo a moderado del nordeste. Intervalos nubosos a nuboso con precipitaciones débiles a moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en las más orientales, donde podrán ser en forma de chubasco y con posibilidad de tormentas aisladas. Las precipitaciones serán en forma de nieve por encima de 1700-1800 metros en Tenerife, con baja probabilidad en La Palma y Gran Canaria. Temperaturas mínimas de 11 grados y máximas de 20 grados, con ligero descenso. Heladas débiles a moderadas en cumbres de Tenerife y débiles en La Palma. Viento moderado a fuerte del norte, con rachas muy fuertes en Lanzarote, Fuerteventura y cumbres de las islas montañosas, alcanzando hasta 100 km/h en algunas áreas. Cielo nuboso con precipitaciones débiles en el sur de Valencia y norte de Alicante, temperaturas entre 7 y 21 grados y viento moderado del nordeste. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y chubascos tormentosos en el tercio oriental, temperaturas sin cambios o en ascenso y vientos flojos a moderados del este, con posibilidad de heladas débiles en cotas altas. El clima en la región se presentará con intervalos nubosos, especialmente en Albacete y el sur de Cuenca, mientras que Ciudad Real tendrá cielos poco nubosos que aumentarán en nubosidad por la tarde. Se esperan amplios claros en el resto de la zona, con posibilidad de nieblas matinales y vespertinas en áreas montañosas. Habrá precipitaciones débiles y dispersas, posiblemente con barro y la cota de nieve se situará por encima de 2000 metros en las sierras del norte de Guadalajara. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando 1 grado y las máximas tendrán ligeros cambios, llegando hasta 20 grados. Los vientos serán flojos, con intervalos fuertes en zonas altas de las sierras de Segura y Alcaraz. Cielos muy nubosos en Madrid, con chubascos ocasionales y temperaturas mínimas en descenso. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibilidad de precipitaciones débiles y polvo en suspensión, temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos moderados del noreste. El clima estará cubierto por la mañana, con intervalos nubosos y poco nuboso por la noche, con temperaturas mínimas estables en el norte y en ascenso en el resto y viento flojo a moderado de este y sureste. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, escasa probabilidad de chubascos dispersos por la tarde en la Ibérica, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, además de viento flojo o moderado del este y sureste.