El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 17 de marzo de 2026. El clima en España se caracterizará por una estabilidad generalizada en la Península y Baleares, con cielos despejados y algunos intervalos de nubosidad baja en ciertas regiones. En Canarias, se prevén cielos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente en las islas montañosas, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas máximas ascenderán en la Península y Baleares, destacando en el Cantábrico oriental y Pirineo. Las mínimas también aumentarán en áreas montañosas, mientras que se esperan descensos en el Ebro y el litoral cantábrico. Habrá viento moderado en diversas zonas, con rachas fuertes en Cádiz y el Estrecho.