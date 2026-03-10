El tiempo en España durante este martes, 10 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por lluviosidad. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se mantendrá inestable, con cielos nubosos en la Península y Baleares, abriéndose claros por la tarde en el norte y suroeste. Se esperan precipitaciones en el sureste y centro-este, con tormentas ocasionales en el Mediterráneo y chubascos en la mitad oeste y nordeste. Las temperaturas máximas descenderán en varias regiones, mientras que en el noroeste y norte de la meseta Sur se prevén ascensos. Habrá heladas débiles en montaña y viento moderado en litorales de Galicia y el sur peninsular, con un alisio fuerte en Canarias. Cielo nuboso en Madrid, con brumas matutinas y precipitaciones débiles; temperaturas entre 4 y 14 grados y heladas débiles en las cumbres. Cielos nubosos con chubascos dispersos y tormentas ocasionales en Andalucía, especialmente en el interior oriental, donde podría haber granizo. La cota de nieve estará entre 900-1000 metros y se esperan heladas en las sierras orientales. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 17 grados y un mínimo de 0 grados, con vientos flojos y moderados. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y brumas matutinas en la depresión central, así como en el litoral y prelitoral norte. Se esperan precipitaciones en el extremo sur desde la mañana y por la tarde en el interior. La cota de nieve en el Pirineo estará entre 1600-1900 m, con temperaturas que oscilarán entre 3 y 17 grados y heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo y variable, predominando del este en el tercio sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el sistema Ibérico e intervalos nubosos en el resto de la región. Habrá probables brumas matinales y bancos de niebla en el sistema Ibérico y zonas del Bajo Aragón y sur de Huesca. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en Teruel por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 0 grados y un máximo de 16 grados, con heladas débiles en el Pirineo y un viento flojo variable que aumentará a componente este en la mitad sur por la tarde. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y posibles brumas matinales en zonas altas. Se esperan lluvias débiles o lloviznas, especialmente en la Cordillera, donde la cota de nieve estará a 1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 15 grados, con mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Habrá heladas débiles en las cumbres y viento flojo variable. Cielo nuboso a cubierto con chubascos en el oeste del archipiélago desde la mañana, especialmente fuertes en las Pitiusas. Temperaturas entre 6 y 19 grados, con pocos cambios. Viento flojo del sur, girando a este por la mañana. Predominio de cielos nubosos a cubiertos en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles en la primera mitad del día. Intervalos nubosos en costas sur y en Lanzarote y Fuerteventura, con baja probabilidad de precipitaciones. Temperaturas entre 10 y 20 grados. Alisio moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes sureste y noroeste, especialmente en las islas centrales y La Gomera por la tarde. Cielo muy nuboso con precipitaciones, localmente fuertes en Alicante; temperaturas entre 6 y 16 grados y viento flojo variable. El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles, especialmente en la mitad sur durante las primeras horas y con tendencia a disminuir la nubosidad y las lluvias a lo largo del día. La cota de nieve estará entre 800 y 900 metros en el suroeste y de 1000 a 1200 metros en el resto, subiendo durante el día. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 grados y las máximas alcanzarán los 15 grados, con heladas débiles en cotas altas y un viento del nordeste o norte, flojo con intervalos de moderado. El clima estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas matinales en áreas montañosas y La Mancha oriental. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas y la cota de nieve descenderá hasta 800-1000 metros, salvo en el tercio oriental. Las temperaturas mínimas ascenderán en los Sistemas Central e Ibérico, mientras que en el resto habrá cambios ligeros, especialmente en Albacete y el Valle del Tajo toledano. Las máximas alcanzarán los 14 grados, con heladas débiles en las cumbres del este. El viento será flojo variable, con intervalos moderados en la mitad oriental. Cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, temperaturas entre 10 y 14 grados y vientos moderados del oeste que disminuirán por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con chubascos ocasionales y temperaturas entre 9 y 15 grados. Vientos moderados del oeste por la mañana, disminuyendo a flojos de levante por la tarde. Cielo nuboso con brumas matinales y lluvias débiles, temperaturas entre 5 y 16 grados y viento flojo variable al final del día. Por otro lado, cielo nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde en Navarra, con brumas y bancos de niebla en zonas altas, posibles lluvias débiles y temperaturas entre -1 y 15 grados. El clima en La Rioja será nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la sierra, con temperaturas entre 5 y 15 grados y brumas matinales en zonas de montaña.