La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 19 de enero

El clima en España se verá afectado por el paso de una dana hacia el Mediterráneo y la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia, generando una situación inestable en el Mediterráneo occidental. Se anticipa un temporal que impactará especialmente al nordeste peninsular y a Baleares, con precipitaciones significativas en estas áreas.

Se esperan lluvias intensas en el nordeste, particularmente en Girona, donde los acumulados serán muy fuertes y persistentes. Además, habrá nevadas en los sistemas montañosos, con acumulaciones importantes en el Pirineo oriental y en la Ibérica este, mientras que en el centro y norte las nevadas serán más débiles.

Las temperaturas experimentarán un descenso en el noroeste y en las montañas del este, mientras que en el arco mediterráneo y el oeste de las mesetas se prevé un ligero ascenso. Habrá heladas débiles en los sistemas montañosos y en la meseta, con vientos del norte y oeste flojos en el interior y vientos moderados en los litorales, que podrían alcanzar rachas fuertes en algunas zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid con probables brumas y temperaturas mínimas en ascenso.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, con nubes altas en la vertiente atlántica y nubosidad en el tercio oriental, donde se esperan precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas de -2 grados y máximas de 19 grados, con heladas débiles en las sierras. Vientos flojos a moderados del norte, cambiando a oeste.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, localmente fuertes en el nordeste, con acumulaciones significativas de lluvia o nieve a partir de 1400-1600 m. Habrá brumas matinales en la Depresión Central de Lleida y temperaturas entre 3 y 15 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del nordeste en el litoral central y norte, aumentando a fuerte por la tarde, mientras que en el tercio sur soplará del noroeste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará muy nuboso o cubierto, con precipitaciones más probables en la mitad oriental y nevadas significativas en el este de Teruel hacia el final del día. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado en Huesca, mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados en la región. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y en la Ibérica sur, con un viento flojo del noroeste que aumentará a moderado por la tarde en Zaragoza y Teruel.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos por la mañana y grandes claros al final del día. Habrá lluvias débiles, especialmente en el tercio oeste y la cordillera, que disminuirán por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 13 grados, con heladas moderadas en cotas altas y viento flojo en el interior.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos, algunos fuertes y con tormenta, especialmente por la tarde en Pitiusas, nordeste de Mallorca y sierra de Tramuntana. Temperaturas nocturnas en descenso, mínimas de 3 grados y diurnas sin cambios, máximas de 15 grados. Viento flojo aumentando a moderado, del norte en Pitiusas y del este y nordeste en el resto, con rachas de 60 a 70 km/h por la noche.

En el norte de las islas de mayor relieve, se espera un día nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las medianías de Gran Canaria y el nordeste de Tenerife. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 21 grados, con intervalos nubosos que tenderán a nuboso por la mañana. El viento del nordeste será fuerte, con rachas muy intensas en zonas altas y vertientes de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con chubascos aislados en el litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas por la tarde; temperaturas entre 0 y 16 grados, con heladas débiles en el interior y viento moderado a fuerte en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso a intervalos, con precipitaciones débiles dispersas, especialmente en zonas de montaña y una cota de nieve que descenderá de 1100-1300 metros a 700-900 metros al final del día. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales, con temperaturas mínimas en ligero descenso, alcanzando -5 grados y máximas en ligero ascenso, llegando a 11 grados. Se esperan heladas débiles generalizadas, moderadas en el Sistema Central y Cordillera Cantábrica y viento variable o del noroeste, flojo con intervalos moderados.

El clima se presentará nuboso en el cuadrante nordeste, con intervalos nubosos en el resto y predominio de claros en el suroeste. Se esperan precipitaciones débiles en el noreste y la cota de nieve estará alrededor de los 1200 metros. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, con un ligero ascenso en zonas de montaña, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados. Habrá heladas débiles generalizadas y viento del noroeste, flojo con intervalos moderados en el sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 9 y 15 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados por la mañana. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos y chubascos en la primera mitad del día, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos moderados que se intensificarán por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas en zonas altas, precipitaciones débiles y chubascos ocasionales; temperaturas entre 2 y 14 grados. Por otro lado, cielo nuboso en Navarra, con brumas y nieblas matinales, lluvias débiles en el sur y el norte por la tarde, temperaturas entre 3 y 8 grados y heladas débiles en zonas altas.

Nuboso con precipitaciones débiles en La Rioja, especialmente en la Ibérica, con temperaturas entre 4 y 11 grados y posibilidad de bancos de niebla matinales.