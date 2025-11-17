La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 17 de noviembre

El clima en España estará marcado por la borrasca Claudia, que se desplazará al suroeste de la Península. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en gran parte del territorio, con predominio de cielos poco nubosos en el nordeste e intervalos nubosos en el resto del este y Baleares. Las precipitaciones serán más frecuentes en la mitad sur de la vertiente atlántica y Alborán, con tormentas ocasionales en el suroeste.A lo largo del día, las precipitaciones irán disminuyendo de norte a sur, mientras que se abrirán claros en muchas áreas. Sin embargo, un nuevo frente mantendrá la nubosidad y las lluvias en la cornisa cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, con posibilidad de chubascos en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares hacia el final del día.Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico, Ebro, tercio sur peninsular y áreas mediterráneas, mientras que aumentarán en el extremo noroeste. Habrá heladas localmente moderadas en el Pirineo. El viento soplará de componentes oeste y sur, rolando a norte en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte en algunas zonas.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos cubiertos en Madrid, con brumas matinales y chubascos débiles, temperaturas entre 6 y 14 grados y vientos flojos que cambiarán a norte por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el litoral atlántico y el área del Estrecho, donde podrían ser intensas y acompañadas de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 21 grados, con un descenso general y vientos flojos a moderados del oeste, con intervalos fuertes en el litoral atlántico por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará nuboso en el valle de Arán y la divisoria de Pirineos, con chubascos moderados en el interior por la tarde, extendiéndose posiblemente al prelitoral y litoral de Barcelona y Girona. La cota de nieve descenderá a 1200-1400 m al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 21 grados, con un ligero descenso en las máximas y heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del norte en el Ampurdán y flojo en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos que irán tendiendo a poco nuboso, con algunas nubes bajas en el Pirineo y posibles precipitaciones débiles en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, alcanzando los 3 grados, mientras que las máximas subirán levemente hasta los 18 grados. Habrá viento flojo de dirección variable, que se tornará moderado en la depresión del Ebro y en las cumbres del Pirineo, donde se podrían registrar rachas muy fuertes.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos dispersos. La cota de nieve descenderá de 1800 a 1400-1500 metros. Habrá brumas y nieblas en la Cordillera por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 7 grados, con un ligero descenso en las mínimas y un descenso generalizado en las máximas, excepto en el extremo suroeste. El viento será flojo variable, aumentando a moderado en el litoral por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos ocasionales, especialmente en Mallorca y Menorca, donde podrían ser fuertes y con tormenta a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 21 grados y un mínimo de 8 grados, con un ligero descenso a lo largo del día. El viento será flojo a moderado del oeste, cambiando a norte por la tarde.

Intervalos nubosos más abundantes en el norte, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, algo más probables en medianías de Gran Canaria. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 25 grados, con ligeros descensos de las máximas en el norte. Viento moderado del norte en Lanzarote y Fuerteventura y del noreste en el resto de islas, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con intervalos nubosos, temperaturas en descenso con máximas de 22 grados y mínimas de 6 y viento flojo del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en la mayor parte de la región, con nubosidad y probabilidad de precipitaciones débiles en el nordeste y extremo norte y en el sur nuboso o cubierto de madrugada con precipitaciones dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 15 grados de máxima, con un ligero descenso en el nordeste y heladas débiles en zonas altas de montaña. Se prevén brumas y bancos de niebla en áreas montañosas y el viento será del norte y nordeste, flojo con intervalos moderados en el este.

Cielos cubiertos en general, con excepciones en Albacete donde se abrirán claros. Se esperan brumas y nieblas matinales, especialmente en la mitad sur. Habrá probables chubascos débiles en la mitad oeste y sur durante la madrugada y mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 2 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 16 grados. Los vientos serán flojos del sur, girando a norte a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con chubascos ocasionales y temperaturas entre 15 y 19 grados. Por otro lado, cielos nubosos y chubascos en Melilla, con temperaturas entre 14 y 21 grados y vientos flojos.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso al principio, con nubes altas aumentando a nuboso, lluvias débiles a moderadas por la tarde y temperaturas entre 5 y 16 grados. Por otro lado,

El clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos y lluvias débiles en el norte, temperaturas entre 3 y 14 grados y heladas dispersas en las cumbres pirenaicas.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste montañoso, temperaturas entre 6 y 15 grados y heladas débiles en zonas altas.