La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este lunes, 16 de marzo de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad con altas presiones. Predominarán cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, excepto en algunas áreas donde habrá cielos nubosos y probables bancos de niebla matinales. Se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico oriental. Las temperaturas máximas ascenderán en gran parte del país, con descensos en litorales de Alborán y sureste. Las mínimas descenderán en la mitad sur y meseta Norte, mientras que habrá heladas débiles en montañas. Soplará tramontana fuerte en algunas regiones y levante en Alborán y Cádiz, con vientos flojos en el resto. Cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 2 y 20 grados en Madrid, con brumas matutinas y vientos flojos. Cielos despejados y temperaturas en descenso, con máximas de 23 grados y mínimas de 2 grados. Heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos que aumentarán a moderados, especialmente en el litoral. Levante moderado en el Estrecho, con rachas fuertes al final. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la depresión Central y Girona, mientras que las máximas alcanzarán los 21 grados, salvo en la depresión de Lleida donde no variarán. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del norte y noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en Pirineos y el sistema Ibérico por la mañana, mientras que a partir del mediodía habrá nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados en el centro y sur de Huesca, mientras que las máximas alcanzarán los 19 grados, especialmente notables en el sistema Ibérico y Pirineos. Se esperan heladas débiles en estas áreas y un viento del noroeste que irá disminuyendo a lo largo del día. El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto de nubes bajas, con brumas y nieblas en el interior que se disiparán por la mañana, dejando cielos poco nubosos o despejados. Al final del día, se espera que las nubes regresen al litoral. Habrá posibilidad de lluvias débiles en zonas montañosas del sureste durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 4 grados, con máximas en ascenso, especialmente en la Cordillera y heladas débiles en cumbres. El viento será flojo variable, aumentando a moderado del este en la tarde. El clima se presentará con intervalos nubosos que darán paso a un cielo poco nuboso o despejado por la mañana. Las temperaturas ascenderán, mientras que el viento del norte será moderado a fuerte, con rachas de 70 a 80 km/h en Menorca y el nordeste de Mallorca, disminuyendo a viento flojo y moderado de componente oeste en Mallorca y las Pitiusas. Poco nuboso o despejado en altas cumbres. En Lanzarote, Fuerteventura y norte y este de Gran Canaria, nuboso tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. En el resto de las zonas, predominio de intervalos nubosos, más compactos en vertientes norte y este, con baja probabilidad de lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios (11 grados) y máximas sin cambios o en ligero ascenso (22 grados). Viento de componente este flojo a moderado, más intenso en Lanzarote y Fuerteventura de madrugada y a últimas horas, tendiendo a flojo variable en las islas occidentales a partir de la mañana. Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 1 y 19 grados y viento moderado del noroeste en el norte de Castellón. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales; las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán notablemente, con heladas débiles en zonas de montaña y viento del norte o variable, flojo. El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque al inicio del día habrá intervalos de nubes bajas y bruma. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados, especialmente notables en las zonas de montaña del este. Se esperan heladas débiles en las áreas altas y vientos flojos del norte que cambiarán a predominio del este por la tarde. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 18 grados y un levante moderado por la mañana. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 12 y 18 grados y levante flojo aumentando a moderado por la mañana. Nuboso con lluvias débiles, mejorando a poco nuboso por la tarde; temperaturas entre 5 y 18 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso, con brumas y nieblas matinales, temperaturas entre 1 y 15 grados y probables lluvias débiles en la vertiente cantábrica. Cielos nubosos con posibilidad de lluvias, temperaturas entre 5 y 18 grados y viento flojo del oeste.