El tiempo en España durante este lunes, 15 de diciembre de 2025 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 15 de diciembre

El clima en España se mantendrá inestable en la mayor parte del país debido a la borrasca Emilia, que se alejará hacia el este. Un frente atlántico entrará por el noroeste, trayendo chubascos localmente fuertes, especialmente en el noroeste y el Estrecho. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, aunque menos probables en algunas áreas del alto Ebro y las islas Canarias.Se esperan acumulados significativos de lluvia en el oeste de Galicia, el Estrecho y Alborán, con la posibilidad de tormentas y granizo en zonas mediterráneas. En las montañas del norte, la nieve caerá a partir de los 1400-1600 metros. Además, podrían formarse bancos de niebla matinales en el interior de la mitad norte y en áreas montañosas del sur.Las temperaturas descenderán en los Pirineos y la mayor parte de la mitad oeste, mientras que en Canarias y el Ebro se prevén aumentos. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en otras montañas del norte y sureste. El viento soplará de componentes este y sur, moderado en litorales y con rachas fuertes en cumbres del tercio norte, mientras que en Canarias se espera un componente norte moderado.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid, con brumas matinales y probables precipitaciones débiles por la tarde; temperaturas entre 5 y 14 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por intervalos nubosos y chubascos en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, con temperaturas en descenso generalizado, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 3 grados. Los vientos serán flojos en el interior y moderados del este en el litoral, cambiando a oeste o suroeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y chubascos localmente fuertes, excepto en Lleida, donde serán moderados. La cota de nieve en los Pirineos estará entre 1800-2000 m. Las temperaturas mínimas ascenderán a 3 grados y las máximas descenderán a 16 grados en la mitad norte, mientras que en el extremo suroccidental aumentarán. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento flojo, moderado en el litoral, que cambiará a componente sur al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y chubascos débiles, que podrán ser moderados y localmente fuertes en el este, especialmente en los Pirineos, donde también se esperan tormentas. La cota de nieve oscilará entre 1800 y 2000 m. Habrá brumas o bancos de niebla en zonas montañosas. Las temperaturas mínimas ascenderán a 2 grados, mientras que las máximas descenderán a 15 grados en el Pirineo, con heladas débiles en algunas áreas. El viento será flojo, con predominio de la componente este.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera. Se esperan lluvias y chubascos a partir de la tarde, especialmente en el oeste. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 6 grados, con mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso. El viento será flojo del sur.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos, bruma y calima. Habrá precipitaciones aisladas y débiles, con chubascos ocasionales y tormentas a partir de la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 19 grados, con mínimas en ascenso. El viento será flojo a moderado del sureste, girando a sur y suroeste por la tarde.

Intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas durante la madrugada. Temperaturas en ligero ascenso y baja probabilidad de heladas débiles en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Viento del noroeste moderado, ocasionalmente fuerte en cumbres y vertientes este y oeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con chubascos fuertes en Valencia y Castellón, cesando por la tarde; temperaturas entre 5 y 18 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana, aumentando a nuboso, con precipitaciones débiles o moderadas extendiéndose de oeste a este y una cota de nieve que descenderá hasta los 1400 metros en el extremo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 13 grados de máxima, con algunas heladas débiles y dispersas y vientos flojos o moderados del este y sur.

El clima se presentará con cielos nubosos, cubriéndose por la tarde y brumas matinales y vespertinas en zonas de montaña y el valle del Guadiana. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad oriental, con posibilidad de tormentas en el sur de Albacete. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 15 grados, con mínimas en aumento en el norte y descenso en el sur. Los vientos serán flojos del este, girando a sur y suroeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con chubascos ocasionales, temperaturas entre 12 y 18 grados y vientos flojos que se intensificarán a partir del mediodía. Por otro lado, cielos poco nubosos en Melilla, con temperaturas entre 11 y 18 grados y posibilidad de chubascos al final de la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso, con brumas y nieblas matinales en Alava y posibilidad de lluvias débiles al final de la tarde; temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 17 grados. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso, con brumas y nieblas, probables chubascos por la tarde y temperaturas entre 4 y 10 grados.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso por la tarde, con probabilidad de precipitación y temperaturas entre 6 y 13 grados.