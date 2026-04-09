El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 9 de abril de 2026. El clima en España se verá afectado por una borrasca que se aleja hacia el sur. En el extremo suroeste, habrá cielos nubosos y chubascos, localmente fuertes, durante la madrugada y al final del día. En Baleares, se esperan nubes bajas, mientras que en el norte, se prevén tormentas y chubascos fuertes. Las temperaturas máximas subirán, especialmente en el suroeste y Extremadura, con cambios mínimos en el Cantábrico y los archipiélagos. Predominarán vientos flojos en el interior y rachas fuertes en el litoral almeriense y Canarias, donde también habrá precipitaciones en el norte. El clima en Madrid será poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 29 grados y viento flojo del nordeste. En Andalucía, se prevén cielos nubosos en el tercio occidental con lluvias débiles y barro, mientras que el resto tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas descenderán a 5 grados y las máximas ascenderán hasta 30 grados. Habrá vientos moderados a fuertes en el tercio oriental. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubes altas, con intervalos de nubosidad en el Pirineo por la tarde. Habrá brumas y bancos de niebla en el Ampurdán por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 30 grados, con un ligero ascenso, especialmente en las máximas del Ampurdán. El viento será flojo y variable, predominando del sur en el litoral y de la componente oeste en el resto de la región. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas, especialmente en el sistema Ibérico y el Pirineo por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, siendo más notable en las máximas del sistema Ibérico de Teruel y se espera un viento flojo y variable. El clima en Asturias se presentará poco nuboso, con nubosidad en la Cordillera y posibles brumas en la zona centro. Se esperan chubascos aislados por la tarde y temperaturas que oscilarán entre 7 y 24 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y un notable aumento en las máximas. El viento será flojo y variable, predominando del sur en el interior y del oeste en el litoral. El clima se presentará con intervalos de nubes altas, pasando a cielo poco nuboso por la tarde. Habrá baja probabilidad de niebla matinal. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 26 grados, con ligeros cambios. Se espera viento flojo variable y brisas costeras durante el día. Intervalos nubosos con probables lluvias débiles a moderadas en Lanzarote, Fuerteventura y el norte y oeste de las islas de mayor relieve. Temperaturas mínimas de 11 grados y máximas en ligero ascenso hasta 22 grados. Probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales de Tenerife. Viento moderado a fuerte del norte en la provincia occidental y del noroeste en el resto, con rachas muy fuertes en zonas altas y medianías orientadas al sur. Cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla en Valencia, temperaturas en ascenso y viento flojo variable. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, cielos con nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto, con probabilidad de precipitaciones débiles y tormentas en el norte montañoso, brumas y bancos de niebla matinales en el oeste, temperaturas mínimas de 4 grados y máximas de 28 grados y viento flojo variable que se tornará moderado del noreste. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, especialmente en la mitad occidental, donde se prevén nubes medias por la mañana y de evolución en la Sierra de Guadalajara. Se podrían registrar lluvias débiles en el extremo suroccidental durante la madrugada. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 grados y las máximas alcanzarán hasta 28 grados, con un ascenso notable en la mitad occidental. El viento será flojo en la mitad norte y moderado en la sur, con posibilidad de intervalos fuertes en horas centrales. Cielos nubosos en Madrid, con posibles precipitaciones débiles y temperaturas entre 11 y 19 grados. Por otro lado, En Melilla, se prevé un clima con cielos poco nubosos, temperaturas entre 12 y 21 grados y vientos flojos a moderados que cambiarán de poniente a levante por la tarde. El clima será poco nuboso, con temperaturas entre 9 y 26 grados y viento flojo del norte en el interior y del oeste en el litoral. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero ascenso de 10 grados y máximas estables de 29 grados, con viento variable y rachas fuertes.