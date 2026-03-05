La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones que afectarán a gran parte del territorio, especialmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. Se prevén chubascos fuertes en Baleares y tormentas en el este peninsular, así como nevadas en montañas. Las temperaturas máximas descenderán en la mayoría de la Península y Baleares, con excepciones en el sur de Andalucía. Habrá heladas débiles en cumbres del norte y sureste. El viento será moderado, con intervalos fuertes en la fachada oriental y en Canarias y se espera calima en varias regiones.