La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 22 de enero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 22 de enero

El clima en España se verá influenciado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid, lo que generará un temporal atlántico. Predominarán cielos nubosos o cubiertos, especialmente en la fachada oriental e interior nordeste, donde se alternarán con periodos poco nubosos. Se anticipan precipitaciones en Baleares, el este, Cantábrico, Galicia y zonas montañosas, que tenderán a remitir para reactivarse durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Baleares y montañas del este, mientras que se prevén aumentos en el resto del cuadrante nordeste, este de la meseta Sur y Canarias. Las mínimas también descenderán en el tercio noroeste y Pirineos, con heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y moderadas en el Pirineo.

El viento será moderado, con componente norte en Canarias y de componentes oeste y sur en la Península y Baleares. Se esperan intensidades fuertes en el norte debido al temporal atlántico, con rachas muy fuertes en Galicia, área cantábrica, Estrecho, Alborán, Baleares y amplias zonas del tercio este peninsular, así como en regiones montañosas del centro y norte.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid será nuboso, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 3 y 10 grados, aumentando el viento a suroeste moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones en Andalucía, especialmente en las sierras Béticas y la vertiente atlántica. La cota de nieve estará entre 1100-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso (2 grados) y máximas estables (19 grados), con heladas débiles en las sierras orientales. Vientos flojos a moderados en el interior y fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, que irá despejándose por la tarde. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y la mitad oriental durante la mañana, con nieve a partir de 1000-1200 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 1 grado en el interior, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en la depresión central. Habrá heladas en el Pirineo y viento moderado del norte en el Ampurdán, con rachas fuertes en Tarragona, aunque se espera que amainen al final del día.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso a primeras horas y al final del día, con intervalos nubosos durante el resto de la jornada. Se esperan precipitaciones en el tercio norte y nevadas en el Pirineo, con una cota de nieve entre 1000-1200 m. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del oeste, que cambiará a suroeste por la tarde.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y lluvias, que podrían presentarse como nieve en cotas de 900 a 1200 metros. Las temperaturas descenderán, oscilando entre 15 y 4 grados, con un viento moderado de suroeste y rachas fuertes en el interior y la Cordillera, especialmente por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con lluvias y chubascos, algunas tormentas localmente fuertes. Por la tarde, el cielo se despejará. Temperaturas entre 4 y 16 grados, con mínimas al final del día. Viento moderado del oeste, con rachas de hasta 70 km/h, girando a norte en Menorca y nordeste en Mallorca.

Cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, Lanzarote y Fuerteventura, con lluvias débiles, ocasionales y principalmente de madrugada y al final de la jornada en las islas más occidentales. En el resto, cielos poco nubosos y temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 22 grados y mínimas de 12 grados. Viento del noroeste flojo a moderado.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Intervalos nubosos en la Comunidad Valenciana, con posibilidad de precipitaciones débiles al final del día, temperaturas entre 4 y 18 grados y viento fuerte que amainará por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos dispersos, especialmente en la montaña, con un cielo que se tornará nuboso o cubierto en la segunda mitad del día y precipitaciones débiles más frecuentes en el oeste. La cota de nieve se situará entre 1000 y 1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 12 grados y una mínima de -1 grado, con heladas débiles en cotas altas y un viento del suroeste que será moderado, con intervalos de fuerte por la noche.

El clima se presentará nuboso, con nubes bajas por la mañana y cubierto por la tarde. Habrá brumas y probables nieblas dispersas en zonas altas, así como precipitaciones débiles en Albacete que cesarán durante la mañana. Por la tarde, se esperan lluvias débiles a moderadas desde el oeste, sin llegar al este de Albacete. La cota de nieve estará entre 900-1000 metros por la mañana, ascendiendo posteriormente. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, alcanzando -1 grados, mientras que las máximas llegarán a 13 grados. El viento será flojo de oeste, con rachas fuertes en zonas altas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con lluvias débiles al final del día, temperaturas entre 13 y 17 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos fuertes de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso, con probables precipitaciones al final del día, temperaturas entre 4 y 15 grados y viento flojo del sur en el interior. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con cielos nubosos, posibles chubascos débiles y temperaturas entre 1 y 8 grados, con viento moderado del sur.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas entre 2 y 13 grados y viento moderado a fuerte en la sierra.