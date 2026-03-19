El tiempo en España durante este jueves, 19 de marzo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por la borrasca Therese, que traerá cielos nubosos y precipitaciones en las islas Canarias, con tormentas ocasionales. En el tercio suroeste peninsular, se esperan cielos cubiertos y lluvias en Extremadura y Andalucía occidental, con baja probabilidad de ser intensas. En el este y nordeste peninsulares, habrá cielos nubosos y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Las temperaturas máximas aumentarán en el suroeste, mientras que en el resto descenderán. Habrá viento moderado en la Península y fuerte en Canarias. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 5 y 20 grados y vientos flojos del este y sureste. Cielos nubosos con chubascos en el tercio occidental de Andalucía. Temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 25 grados, con vientos flojos variables y rachas fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en Cádiz. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso al final del día. Se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo oriental y en el extremo sur de Tarragona durante la primera mitad del día, con una cota de nieve entre 1300-1500 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 2 grados en el interior, mientras que las máximas alcanzarán los 18 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del este en el litoral y flojo en el interior. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso al final del día. Habrá posibles precipitaciones débiles en el sistema Ibérico y el Pirineo durante la primera mitad del día, con cota de nieve entre 1400-1700 m. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 1 grado en algunas áreas, mientras que las máximas se situarán en 18 grados, con un descenso notable en el tercio norte y este de Teruel. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico y un viento flojo del sureste. El clima en Asturias se presentará poco nuboso, con posibilidad de nubosidad en zonas montañosas y algún chubasco aislado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 24 grados, con mínimas sin cambios y máximas en ligero a moderado ascenso en la Suroccidental. Viento flojo del sur en el interior y del este en el litoral, aumentando a moderado por la tarde. El clima se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en Mallorca. Durante la tarde, el cielo tenderá a estar poco nuboso. Las temperaturas nocturnas ascenderán, mientras que las diurnas descenderán, sobre todo en el norte de Mallorca. Habrá viento flojo a moderado del este y nordeste. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias en la primera mitad del día. En el resto de islas, cielos nubosos y lluvias persistentes en medianías, extendiéndose por la tarde. Nevadas significativas por encima de 1900 metros en La Palma y Tenerife. Temperaturas entre 10 y 21 grados. Viento del suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde. Cielo poco nuboso en el sur de Alicante y nuboso en el resto, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 6 y 19 grados. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo oriental e intervalos nubosos en el oeste y sistemas montañosos por la tarde, donde se podrían registrar chubascos dispersos, especialmente en el extremo suroccidental. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1 grado y una máxima de 23 grados, con un ligero ascenso en el suroeste y un ligero descenso en el este y nordeste. El viento será variable, predominando del sur y este, con intervalos moderados por la tarde en el este y sur. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la mitad oriental y nubosidad de evolución en el nordeste, aumentando a nuboso en el oeste al final del día. Habrá brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas montañosas de la mitad oriental, con posibilidad de alguna precipitación débil en las sierras de Albacete por la tarde. Las temperaturas mínimas variarán ligeramente, con descensos locales en Cuenca y Guadalajara, mientras que las máximas descenderán en la mitad oriental, alcanzando hasta 22 grados. Los vientos serán flojos a moderados del este. Cielos nubosos en Madrid, con brumas matinales y chubascos al final del día, temperaturas estables y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y brumas matinales, temperaturas entre 12 y 18 grados y vientos moderados del noreste. Nubes bajas por la mañana con brumas en el interior, cielos poco nubosos al mediodía y temperaturas entre 7 y 21 grados, con viento flojo y rachas fuertes en zonas altas. Por otro lado, el clima en Navarra estará nublado por la mañana con brumas, despejándose al mediodía; temperaturas mínimas de 3°C y máximas de 15°C, con viento moderado y rachas fuertes en zonas altas. El clima en La Rioja estará nublado por la mañana, con posibilidad de chubascos aislados por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso y viento del sureste.