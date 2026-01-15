El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este jueves, 15 de enero de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 15 de enero

El clima en España estará marcado por una borrasca al noroeste de la Península, que traerá cielos nubosos y precipitaciones que avanzarán de oeste a este. La mayor parte del territorio peninsular se verá afectada, aunque las lluvias serán poco probables en la fachada oriental, el extremo nordeste y Alborán, donde se espera un inicio con cielos poco nubosos.

En Galicia, las lluvias serán más abundantes y podrían ser fuertes y persistentes en su extremo occidental. En las montañas de la mitad norte, se prevé nieve a partir de 1200/1500 metros, con acumulados significativos en la Cantábrica, Ibérica y Sistema Central. En Canarias, los cielos estarán nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte.

Las temperaturas descenderán de forma ligera a moderada en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que en Canarias permanecerán estables. Se esperan heladas débiles en áreas montañosas del norte y sudeste peninsular. El viento soplará de componentes sur y oeste, arreciando en litorales y la mitad norte, con rachas fuertes en Galicia y el área cantábrica.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielo poco nuboso que se tornará nuboso, con brumas matinales y chubascos por la tarde; temperaturas entre 0 y 9 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Predominarán cielos nubosos con brumas matinales, aumentando a cubiertos y con precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, especialmente en la vertiente atlántica. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 19 grados y un mínimo de 1 grado, con vientos flojos que cambiarán a componente sur por la tarde y poniente moderado en los litorales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes muy bajas en el litoral y prelitoral norte por la mañana y en el sur por la tarde, mientras que el resto del día será poco nuboso o despejado. Habrá brumas y bancos de niebla en la Depresión Central de Lleida y el Ampurdán, con temperaturas en ligero descenso, alcanzando un máximo de 16 grados y un mínimo de 1 grado. El viento será flojo al principio, aumentando a moderado en el extremo oriental y en las cotas altas del Pirineo por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se espera un aumento a muy nuboso hacia el final del día. Habrá brumas y bancos de niebla matinales en el sureste de Huesca y posibles precipitaciones débiles en la mitad occidental. La cota de nieve se situará entre 1200-1400 m en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 14 grados y una mínima de -3 grados, con un ligero descenso y heladas en zonas montañosas. El viento será flojo al principio, aumentando a moderado en la mitad occidental.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con algunos claros por la tarde. Habrá precipitaciones débiles y moderadas, especialmente en las horas centrales y se espera una cota de nieve en descenso hasta los 1200-1300 metros. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 13 grados, con heladas débiles en la Cordillera y vientos flojos a moderados del sur y suroeste.

Cómo estará el clima en España este jueves (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se caracterizará por un predominio de poco nuboso, con bancos de niebla hasta media mañana. Las temperaturas nocturnas se mantendrán estables, mientras que las diurnas experimentarán un ligero descenso, alcanzando una máxima de 16 grados y una mínima de 3 grados. Habrá un viento flojo del sur.

Intervalos nubosos predominan en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvia débil en medianías del norte de las islas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 grados, con ligeros ascensos en cumbres. El viento del noreste será fuerte en vertientes sureste y noroeste y habrá brisas en las costas suroeste de las islas de mayor relieve.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 1 y 18 grados y posibilidad de algunas precipitaciones débiles al final del día.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas que se desplazarán de oeste a este, con una cota de nieve entre 1400 y 1200 metros; las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un máximo de 10 grados y un mínimo de -3 grados, con heladas débiles, especialmente en áreas montañosas y vientos flojos a moderados del sur y oeste, con rachas que podrán ser muy fuertes en zonas de montaña.

El clima se presentará con cielo poco nuboso, que pronto se tornará nuboso o cubierto. Habrá brumas y nieblas matinales, especialmente en los valles del Tajo y del Guadiana. Se esperan precipitaciones débiles y chubascos a partir de la tarde, con una cota de nieve entre 1200 y 1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre -5 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles en Cuenca, Guadalajara y La Mancha. El viento será flojo variable, aumentando a moderado del suroeste al final de la mañana.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid con precipitaciones débiles, temperaturas entre 11 y 18 grados y vientos flojos a moderados del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos al final del día, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos flojos a moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto, con nieblas dispersas en zonas altas y precipitaciones débiles por la tarde; las temperaturas oscilarán entre 2 y 15 grados, con vientos flojos a moderados del sur. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con cielos nubosos y precipitaciones débiles, con temperaturas entre 1 y 10 grados y posibilidad de nieblas matinales y heladas en el Pirineo.

El clima en La Rioja estará poco nuboso, aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles por la tarde, posibles de nieve en la Ibérica y temperaturas entre 1 y 13 grados.