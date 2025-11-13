La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 13 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 13 de noviembre

El clima en España estará marcado por un frente asociado a la borrasca Claudia, que afectará a la mitad oeste peninsular. Se esperan cielos cubiertos y precipitaciones, con tormentas ocasionales en la fachada atlántica. Galicia y el oeste del sistema Central y cordillera Cantábrica recibirán lluvias persistentes y localmente fuertes, mientras que Andalucía occidental también experimentará precipitaciones intensas.Durante la tarde, las lluvias se extenderán de forma débil al resto de la mitad occidental, mientras que el resto de la Península tendrá cielos nubosos o con intervalos nubosos, sin precipitaciones. En Baleares, se prevén cielos poco nubosos o despejados y en Canarias, el sur del frente dejará cielos cubiertos y abundantes precipitaciones, que irán cesando a lo largo del día.Las temperaturas máximas tendrán un ligero ascenso en algunas regiones, especialmente en Melilla, donde se superarán los 30 grados. Habrá descensos en Canarias y en el centro norte de la mitad sur peninsular, con vientos moderados de componentes este y sur en la Península y Baleares y vientos fuertes en los litorales atlánticos.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid estará nuboso, con lluvias débiles y chubascos aislados por la tarde, temperaturas entre 10 y 20 grados y vientos flojos que se intensificarán.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente intensas en el tercio occidental por la tarde, donde se esperan tormentas. Temperaturas mínimas entre 9 y máximas de 28 grados, con vientos moderados del sur y rachas fuertes en el litoral atlántico.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, mientras que el resto tendrá cielo poco nuboso con nubes altas. Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla en las primeras y últimas horas del día, además de polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas ascenderán a 6 grados y las máximas alcanzarán los 24 grados, con viento flojo del este y sur, aumentando a moderado en la mitad sur y el Pirineo al mediodía, donde se esperan rachas muy fuertes en cotas altas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aumentando a nuboso y con intervalos de nubes bajas y brumas en zonas del sistema Ibérico. Se espera polvo en suspensión a partir del mediodía y baja probabilidad de lluvias débiles al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 9 grados de mínima y 24 grados de máxima, con un ligero ascenso en la mitad norte. Habrá viento moderado del sureste, con rachas fuertes en cotas altas del Pirineo y en Cinco Villas.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las vertientes sur de las montañas. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 20 grados, con máximas en ligero descenso. Habrá viento moderado del sur, con rachas fuertes en el suroeste y en la Cordillera.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Posible banco de niebla matinal. Temperaturas en ascenso, especialmente las nocturnas. Viento flojo a moderado del sur y sureste, con intervalos fuertes por la noche y temporalmente flojo variable en las Pitiusas.

En la provincia occidental, se espera un día nuboso con precipitaciones localmente persistentes y chubascos tormentosos fuertes, especialmente de madrugada. En Gran Canaria, las lluvias serán más intensas en la vertiente suroeste. Lanzarote y Fuerteventura también tendrán chubascos tormentosos por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 24 grados, con un viento del suroeste moderado a fuerte, que disminuirá al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas y brumas en Valencia y Castellón, poco nuboso en Alicante, temperaturas entre 10 y 25 grados y viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones más frecuentes e intensas en el tercio oeste, con posibilidad de tormentas en áreas montañosas; en el resto de la Comunidad, las lluvias serán más ocasionales hacia el este. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 7 grados en el sur, mientras que en el resto ascenderán y las máximas descenderán ligeramente, alcanzando los 20 grados. Habrá viento de componente sur con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, especialmente en la montaña.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas y nubes bajas matinales en el sureste. Aumentará a nuboso o cubierto, con lluvias débiles y chubascos más intensos en la mitad occidental, extendiéndose hacia la Alcarria y Serranía de Guadalajara. Habrá brumas y nieblas en el sureste de Cuenca y este de Albacete. Las temperaturas mínimas aumentarán ligeramente, mientras que las máximas descenderán, alcanzando 22 grados. Los vientos serán flojos a moderados, con rachas fuertes en los Montes de Toledo y cumbres del Sistema Central.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 18 y 23 grados y probables chubascos ocasionales. Por otro lado, cielos poco nubosos que se tornarán nubosos al final del día, con temperaturas en ascenso hasta 32 grados y vientos flojos del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso o cubierto, con temperaturas mínimas en ligero ascenso en Álava y el litoral y viento moderado del sur y sureste con rachas muy fuertes en zonas altas del tercio este. Por otro lado,

El clima en Navarra estará nuboso o cubierto, con brumas matinales y posibilidad de lluvias débiles, temperaturas entre 11 y 19 grados y viento moderado del sureste con rachas fuertes en zonas altas.

El clima en La Rioja estará nuboso, con posibilidad de precipitación en la sierra, temperaturas mínimas en ascenso y viento del sur y sureste.