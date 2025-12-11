La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 11 de diciembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 11 de diciembre

El clima en España se prevé estable en Baleares y en la mayor parte de la Península, aunque con abundante nubosidad en la mitad norte durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que se abran claros, mientras que el noroeste mantendrá la nubosidad debido a un frente atlántico que cubrirá gran parte de la mitad oeste peninsular.Se anticipan precipitaciones a últimas horas en el tercio noroeste y en el sistema Central occidental, con posibilidad de ser localmente fuertes en la fachada atlántica gallega. También podrían ocurrir algunas lluvias ocasionales en el golfo de Cádiz, Estrecho y oeste de Alborán. En Canarias, los cielos serán poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos al final del día.Las temperaturas máximas descenderán en varias regiones, mientras que en Baleares se mantendrán sin cambios. Las mínimas también experimentarán pocos cambios en Baleares y el noroeste, pero descenderán en el resto del país. Habrá heladas débiles en el Pirineo y vientos flojos de componentes este y sur en la Península, con intervalos moderados en Galicia y la fachada oriental peninsular.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

El clima en Madrid estará nuboso con brumas y bancos de niebla, con temperaturas entre 2 y 14 grados y viento flojo.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos nubosos, con precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo occidental y el área del estrecho. Las temperaturas mínimas descenderán a 2 grados, mientras que las máximas se mantendrán en 21 grados o descenderán en la vertiente mediterránea. Los vientos serán flojos, con rachas ocasionalmente moderadas en el litoral oriental y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el litoral y prelitoral, con claros en las horas centrales. Habrá brumas y nieblas en la depresión central, con temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 18 grados. El viento será flojo y variable, con intervalos de norte y nordeste en el litoral por la mañana y de sur en el Ampurdán por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el valle del Ebro, sur de Huesca y norte del Bajo Aragón, con brumas y nieblas matinales. En el resto de la región, se espera cielo poco nuboso con algunas nubes altas. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico y el viento será flojo y variable.

El clima en Asturias será poco nuboso por la mañana, pero se cubrirá a partir del mediodía con lluvias débiles al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 7 grados, con brumas en la cara sur de la Cordillera y viento flojo del sur, moderado en zonas expuestas.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso con intervalos de nubes bajas. Posibilidad de bancos de niebla por la mañana. Temperaturas entre 5 y 18 grados, sin cambios significativos. Viento flojo del este.

Intervalos nubosos, con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día, tendiendo a nuboso al final en el norte de las islas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más significativo en zonas de interior y vertientes sur. Viento flojo a moderado del nordeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en Valencia y Alicante, con brumas y bancos de niebla; temperaturas entre 4 y 19 grados y viento moderado del nordeste en el litoral de Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso por el oeste, con probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Al final del día, no se descarta alguna precipitación en el extremo noroccidental. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 14 grados de máxima, con un ligero descenso en general, excepto en el tercio este donde las máximas subirán. El viento será de sur y suroeste, flojo o moderado, intensificándose con rachas fuertes en zonas de montaña.

El clima se presentará con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso o despejado al mediodía. Habrá brumas y bancos de niebla en los valles del Tajo y Guadiana, así como en gran parte de La Mancha y el extremo sureste de Albacete. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas también disminuirán en el extremo sureste, alcanzando un máximo de 16 grados y un mínimo de -2 grados. El viento será flojo y variable, predominando la componente este por la mañana.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

El clima en Madrid estará nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos flojos del este. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos, con temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos flojos a moderados del este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas y nieblas densas en la Rioja alavesa, temperaturas máximas en ascenso excepto en Álava, mínimas en descenso y viento flojo del sur. Por otro lado,

El clima en Navarra será nuboso al principio, con brumas y nieblas matinales en la Ribera y temperaturas máximas en ascenso.

El clima en La Rioja será nuboso, con brumas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso y viento flojo del sur en la sierra.