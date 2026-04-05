La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 5 de abril de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se caracterizará por una estabilidad generalizada, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del país. En el área cantábrica y litorales de Galicia, se prevén cielos nubosos y posibles bancos de niebla matinales. También habrá nubosidad en montañas del centro y norte, con chubascos ocasionales en el Pirineo o Ibérica. Las temperaturas ascenderán en gran parte del país, excepto en Galicia, donde descenderán. Las máximas se mantendrán elevadas, superando los 25 grados en amplias zonas y puntualmente los 30 grados en el sur. Se espera viento moderado del sur en Baleares y levante en Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 5 y 28 grados y vientos flojos. Cielos despejados y temperaturas en ascenso en Andalucía, con vientos flojos a moderados del este y levante moderado en el litoral, especialmente en Cádiz, donde podrían haber rachas muy fuertes. El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y Prepirineo. Las temperaturas ascenderán, especialmente en el litoral, donde el viento será flojo de dirección variable, predominando del sur por la tarde, con intervalos moderados en la costa. El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y Pirineos. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 29 grados y un mínimo de 6 grados, con un viento flojo de dirección variable, predominando del este en las horas centrales y por la tarde. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y nieblas dispersas al inicio y final del día. Las temperaturas mínimas tendrán ligeros aumentos, mientras que las máximas descenderán, especialmente en zonas bajas del interior, oscilando entre 24 y 7 grados. Los vientos serán flojos y variables, predominando del norte en el interior y aumentando de intensidad hacia el este en el litoral por la tarde. Cielo despejado con brumas y bancos de niebla por la mañana. Temperaturas entre 5 y 20 grados, con pocos cambios. Viento flojo del suroeste, girando a sur y sureste, con brisas costeras por la tarde. En las islas más orientales, se esperan intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas. En el resto, el cielo estará poco nuboso, con posibilidad de lluvias dispersas en las occidentales y nubosidad en zonas bajas del norte al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 26 grados, con un ligero ascenso en las islas menos occidentales. El viento será flojo del norte en zonas bajas, girando a sur en cumbres y más intenso en las costas este y noroeste de las islas montañosas. En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos de nubes altas, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 9, además de un viento flojo de dirección variable. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en zonas de montaña, temperaturas en ligero ascenso, especialmente en las mínimas y viento variable, flojo en general, pero algo más intenso durante las horas centrales. El clima se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, especialmente en el Sistema Ibérico, donde podrían ocurrir débiles precipitaciones en las cumbres por la tarde. Las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando un máximo de 29 grados y una mínima de 2 grados, con vientos flojos variables predominando del sureste durante la noche. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 15 y 20 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos poco nubosos, con temperaturas entre 12 y 20 grados y un levante moderado. El clima estará poco nuboso, con nubes bajas y nieblas dispersas al final de la tarde; las temperaturas mínimas aumentarán y las máximas descenderán a 25 grados en el litoral y 6 grados en el interior, con vientos flojos del norte y nordeste. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos y temperaturas mínimas en aumento, mientras que las máximas descenderán en la vertiente cantábrica. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 7 y 27 grados y viento flojo del suroeste en la sierra.