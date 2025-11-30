La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 30 de noviembre de 2025 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 30 de noviembre

El clima en España se verá afectado por un frente frío que cruzará la Península, generando cielos nubosos o cubiertos. La nubosidad será más persistente en la Cordillera Cantábrica, las laderas norte de los sistemas montañosos y en Andalucía oriental. En la vertiente mediterránea, se esperan precipitaciones que disminuirán por la tarde, aunque en algunas zonas del sureste y en el Estrecho podrían ser fuertes y con tormenta.En el resto del país, las precipitaciones irán remitiendo durante la mañana, salvo en el norte peninsular, donde se prevén acumulados significativos en los litorales del Cantábrico y los Pirineos occidentales. La nieve hará su aparición en las montañas del norte a partir de los 1000-1200 m y en el sureste a partir de los 1600-1800 m. En Canarias, se anticipan intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas más elevadas y calima suave en el este.Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, con ligeros ascensos en las mesetas. Las mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso en general, aunque habrá un ligero descenso en el cuadrante noroeste y los Pirineos. Los vientos serán predominantemente del norte y noroeste, con intervalos de fuerte en algunos litorales y tramontana en el norte de Baleares. En Canarias, se espera un alisio moderado.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Nuboso con lluvias débiles y chubascos en Madrid, grandes claros a partir del mediodía, temperaturas entre 1 y 13 grados y heladas débiles en algunas zonas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones que se extenderán de oeste a este y posibilidad de chubascos fuertes en el oeste. Se abrirán claros por la tarde, con temperaturas mínimas en descenso en las sierras y máximas de 19 grados. Vientos flojos a moderados de poniente en el litoral, girando a levante al final del día.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará muy nuboso o cubierto, con precipitaciones en el Pirineo, donde la nieve caerá por encima de los 1000-1200 m. Se esperan chubascos dispersos en la mitad oriental que disminuirán por la tarde y chubascos aislados en el resto. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con mínimas en descenso en Pirineos y heladas débiles. Habrá viento moderado del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona, con rachas fuertes en zonas expuestas.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará muy nuboso al inicio del día, con una disminución a poco nuboso hacia el final. Se prevén precipitaciones en el Pirineo y sistema Ibérico, con posibilidades de lluvias débiles en el resto de la región, que cesarán por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre -4 grados de mínima y 13 grados de máxima, con un descenso notable en las máximas del sistema Ibérico. Habrá heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico y el viento será del noroeste, flojo en general y moderado en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles que disminuirán por la tarde. Las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas de hasta -1 grado en el interior, con heladas débiles en el sur. Se espera viento flojo y variable, con intervalos moderados en el litoral oriental.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto. A partir de la tarde o noche, se esperan lluvias y chubascos, localmente fuertes en el norte, con posibilidad de tormenta. Temperaturas de madrugada en ascenso notable y diurnas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del suroeste, girando a nordeste por la tarde.

Intervalos nubosos tendiendo a nuboso en el norte de las islas de mayor relieve por la tarde, con probables lluvias débiles a últimas horas. Se esperan precipitaciones ocasionales en medianías del norte. Calima ligera afectando a niveles altos de la provincia oriental, remitiendo en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, máxima de 24 grados y mínima de 14 grados. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana estará muy nuboso, con probables chubascos dispersos y temperaturas entre 3 y 19 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día, con precipitaciones débiles en el tercio este, sur y extremo norte, que podrían ser de nieve entre los 1200 y 1500 metros; las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas de -3 grados al final del día y máximas de 12 grados, con heladas débiles y viento del oeste girando a norte, flojo con rachas fuertes en zonas altas.

El clima se presentará nuboso o cubierto, con una mejora hacia poco nuboso o despejado a partir del mediodía. Se esperan brumas y nieblas matinales, especialmente en zonas de montaña y La Mancha. Las lluvias débiles y chubascos irán cesando desde el noroeste hacia el sureste. Las temperaturas mínimas descenderán en el norte de Guadalajara, mientras que en el resto habrá ascensos. La máxima alcanzará los 13 grados y la mínima será de -3 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento flojo variable, aumentando a norte y noreste durante la mañana.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con chubascos y tormentas, granizo ocasional, temperaturas máximas en descenso y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos cubiertos en Melilla con chubascos ocasionales y tormentas, temperaturas entre 12 y 19 grados y vientos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos cubiertos con lluvias y chubascos, temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 4, viento flojo a moderado en el litoral. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con lluvias de madrugada y temperaturas entre 0 y 9 grados, heladas débiles en el Pirineo oriental.

Nuboso en general con precipitaciones débiles, especialmente en la sierra y la Rioja Alta, remitiendo por la tarde; temperaturas entre 5 y 12 grados, con heladas débiles en la Ibérica.