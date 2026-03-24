La ciencia descubre las reglas de ataque de los mosquitos en un estudio reciente que aporta nuevas claves sobre el comportamiento de estos insectos. Aunque muchas personas creen que los mosquitos actúan en grupo, la evidencia demuestra que cada uno responde de manera individual a estímulos específicos. Este hallazgo cambia la forma en que se entiende la dinámica de ataque de los mosquitos y refuerza la importancia de estudiar sus patrones. La investigación pone el foco en señales que resultan determinantes para que estos insectos localicen a los humanos. Además, el trabajo científico permite avanzar en estrategias para controlar su propagación, un aspecto central debido al impacto sanitario que generan a nivel global. La ciencia descubre las reglas de ataque de los mosquitos a partir de la observación de su comportamiento en entornos controlados. Los investigadores lograron reconstruir en tres dimensiones cómo vuelan estos insectos y cómo reaccionan ante distintos estímulos. Según el estudio, los mosquitos no siguen a otros individuos. “Nuestros experimentos indican que los mosquitos se agrupan no porque sigan al grupo, sino que cada uno capta señales de forma independiente y acaban encontrándose en el mismo lugar al mismo tiempo”, señala David Hu. El investigador explica el fenómeno con una comparación cotidiana: “Es como un bar abarrotado. Los clientes no están allí porque se hayan seguido unos a otros hasta el bar. Les atraen las mismas señales”. Esta lógica también se aplica al comportamiento de los mosquitos. La ciencia descubre las reglas de ataque de los mosquitos al identificar dos factores fundamentales: las señales visuales y las químicas. Entre ellas, destacan la silueta humana y el dióxido de carbono (CO2) que exhalan las personas. Cuando solo perciben una silueta, los mosquitos adoptan un comportamiento directo. Se acercan rápidamente, pero se alejan si no detectan otras señales que confirmen la presencia de un huésped. En cambio, cuando solo detectan CO2, realizan vuelos más lentos y erráticos. En este caso, “reducen la velocidad y revolotean de un lado a otro para mantenerse cerca de la fuente”, lo que aumenta las probabilidades de contacto. La ciencia descubre las reglas de ataque de los mosquitos en su punto más crítico cuando se combinan señales visuales y químicas. En ese escenario, el comportamiento del insecto cambia de forma decisiva. El estudio describe este momento con una imagen contundente: los mosquitos actúan “de forma muy similar a un tiburón que rodea a su presa”. Este patrón confirma la eficiencia de su sistema de detección. La ciencia descubre las reglas de ataque de los mosquitos en un contexto donde estos insectos representan una amenaza global. Son considerados de los animales más peligrosos para los humanos debido a su capacidad de transmitir enfermedades. Entre ellas se encuentran el dengue y la malaria, responsables de más de 770.000 muertes al año. De las 3.500 especies identificadas, unas 100 han evolucionado para alimentarse específicamente de humanos. El estudio, basado en más de 53 millones de datos y 477.220 trayectorias de vuelo, permitió desarrollar un modelo matemático predictivo. Esta herramienta abre la puerta a nuevas estrategias para controlar y reducir la acción de los mosquitos.