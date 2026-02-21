Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que depara a tu signo hoy, sábado 21 de febrero? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Te sentirás muy sociable y alegre. Tu familia y tu pareja llenarán todo tu tiempo libre. Los solteros se dedicarán a sus amigos, aunque seguirán pensando en un amor del pasado. Si te encuentras en esta situación, no te hagas ilusiones y acepta de una vez por todas esa separación. Hoy, una persona de Libra se sentirá muy sociable y divertida en el trabajo, lo que le permitirá conectar fácilmente con sus compañeros. Su energía positiva será contagiosa, creando un ambiente ameno y colaborativo. Sin embargo, al finalizar la jornada, la familia y la pareja ocuparán todo su tiempo libre. Los solteros, aunque disfrutarán de la compañía de amigos, no podrán evitar pensar en un antiguo amor, por lo que es importante que asuman la realidad de esa ruptura y no se aferren a falsas esperanzas. Hoy, Libra, las estrellas brillan a tu favor en el ámbito del amor. Es un día propicio para abrirte a nuevas conexiones y fortalecer lazos existentes. La comunicación será clave, así que no dudes en expresar tus sentimientos. Tu mejor compatibilidad se encuentra con Acuario, ya que ambos comparten una visión similar de la vida y valoran la libertad en la relación. Juntos, pueden crear una conexión profunda y emocionante. Las personas nacidas bajo el signo de Libra son conocidas por su naturaleza equilibrada y su deseo de armonía. Suelen ser diplomáticas, buscando siempre la paz en sus relaciones y evitando conflictos. Esta búsqueda de equilibrio también se refleja en su apreciación por la belleza y la estética, lo que les lleva a tener un buen gusto en todo lo que les rodea. Además, los Libra son sociables y disfrutan de la compañía de los demás. Tienen una habilidad innata para conectar con diferentes tipos de personas, lo que les convierte en excelentes amigos y compañeros. Sin embargo, su indecisión puede ser un desafío, ya que a menudo les cuesta tomar decisiones por miedo a desagradar a alguien. En conclusión, querido Libra, las estrellas tienen mucho que revelarte y cada día es una nueva oportunidad para descubrir lo que el universo tiene preparado para ti. No dejes de seguir nuestras noticias diarias y mantente al tanto de las predicciones que pueden guiarte en tu camino. ¡Tu futuro está lleno de posibilidades y nosotros estamos aquí para ayudarte a desvelarlo! Disfruta de la compañía de tus seres queridos y aprovecha al máximo el tiempo que pasas con ellos. Mantén una mente abierta y diviértete con tus amigos, dejando de lado las nostalgias del pasado. Acepta la situación con tu antiguo amor y enfócate en el presente para evitar falsas expectativas.