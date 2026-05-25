Hoy lunes 25 de mayo los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco . Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna.

¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos.

La predicción del horóscopo para Libra este lunes

Es probable que surja una discusión leve con tu pareja o con un familiar; intenta ser más flexible. No muevas tus ahorros a menos que sea estrictamente necesario, ya que podrías perder una cantidad importante. En el trabajo te darán mayor autonomía. Será un día muy favorable en el que todo saldrá bien, lo que elevará tu ánimo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este lunes?

Libra, en el trabajo te dejarán ir más a tu aire y podrás organizarte con autonomía.

Será un día excelente: todo te saldrá bien y tu buen ánimo impulsará tus resultados.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este lunes 25 de mayo?

Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada.

Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy.

La predicción de los astros para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Libra?

Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas.

A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Libra

Mantén la calma y sé flexible si surge una discusión en casa. No muevas tus ahorros hoy ni tomes decisiones financieras impulsivas. Aprovecha la libertad en el trabajo y tu buen ánimo para avanzar en lo prioritario.