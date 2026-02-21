Durante este sábado 21 de febrero, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida. Hoy podrás identificar a quienes te mienten y a quienes realmente te son leales. Desenmascararás la hipocresía y revelarás la verdad. Tu vida tomará un rumbo sorprendente, llevándote a involucrarte en cuestiones más espirituales que materiales. Valorarás más lo que sientes, aunque no sea visible. Tu intuición te guiará hacia el camino de la verdad. Hoy, una persona de Leo tendrá la capacidad de discernir entre quienes son sinceros y quienes no. Este día será clave para levantar el velo de la hipocresía en el entorno laboral, revelando la verdad que estaba oculta. Además, se presentará un giro inesperado en su vida profesional, llevándolo a enfocarse más en aspectos espirituales que materiales. La intuición y las emociones jugarán un papel fundamental, permitiéndole valorar lo que siente por encima de lo que puede ver. Hoy, los astros indican que los Leo experimentarán un día lleno de pasión y romance. Es un momento propicio para abrirse a nuevas conexiones y fortalecer la relación con su pareja, ya que la energía cósmica favorece la comunicación y la intimidad. Los Leo son especialmente compatibles con los signos de Aries y Sagitario, quienes comparten su entusiasmo y amor por la aventura. Juntos, pueden crear una relación vibrante y llena de energía positiva. Las personas nacidas bajo el signo de Leo son conocidas por su carisma y confianza. Su naturaleza extrovertida les permite brillar en cualquier situación, atrayendo la atención de quienes los rodean. Son líderes natos, con una fuerte presencia que inspira a otros a seguir su ejemplo. Además, los Leo son generosos y leales, valorando profundamente a sus amigos y seres queridos. Su pasión por la vida y su creatividad los impulsan a buscar nuevas experiencias, siempre con un enfoque optimista y entusiasta. Sin embargo, su deseo de ser el centro de atención puede llevarlos a ser un poco egocéntricos en ocasiones. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. En base a la información de "Hoy sabrás distinguir quién te engaña y quién te es fiel. Levantarás el velo de la hipocresía y sacarás a la luz la verdad. Tu vida toma un giro muy inesperado y te verás envuelto en asuntos más espirituales que materiales. Le darás más importancia a lo que puedes sentir pero no puedes ver."